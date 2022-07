Claudio Reyes acusa que su sector político lo abandonó: “La derecha siempre ha sido egoísta”

Con Charly Badulaque en el Jappening con Ja, Claudio Reyes vivió una de sus mejores etapas en la televisión. En los 80s y hasta principios de los 90s, el actor gozaba de harta fama. Sin embargo, a medida que pasó el tiempo, su presencia en la pantalla chica empezó a disminuir. Apenas llegó la democracia y se supo que era de derecha, según sus propias palabras, su carrera decayó.

“Me dije: ‘Ah, me sacan porque me creen fascista’. Y me dije: ‘¿Quieren un fascista? Un fascista van a tener’“, fue su reacción tras que se le empezaron a cerrar las puertas en la tele. Y aunque uno tendería a pensar que en su sector político, la derecha, encontraría la ayuda para mantenerse a flote en el mundo del espectáculo, la verdad es que eso no ocurrió.

“Te pueden apoyar por aquí y por allá, pero… ¿Te digo algo? Al final del día uno está solo. Nadie se acerca“, explicó el humorista en conversación con The Clinic. Y luego arremetió duramente contra su propio sector político: “¡La derecha siempre ha sido cobarde!“, reclamó molesto y decepcionado.

Para el comediante, José Antonio Kast era su esperanza

El actor conocido por sus actuaciones en la televisión durante la dictadura militar, no pudo ocultar su enojo con quienes más comparte en cuanto a ideas políticas. “¡La derecha siempre ha sido egoísta! ¡Muy personalista! ¡Estoy muy defraudado de la derecha de este país!“, volvió alegar Claudio Reyes, quien ni siquiera se quiso referir al expresidente Sebastián Piñera.

Sin embargo, ante el gobierno del Presidente Boric, del cual es ferviente opositor, el comediante no puede evitar lamentarse que en la segunda vuelta de la última elección presidencial, no saliera electo el candidato de su sector político. “Kast era mi hombre. Un padre de familia, con preparación“, concluyó.