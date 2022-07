Uno de los rumores más sonados en la farándula, es el presunto quiebre entre Pamela Díaz y Jean Philippe Cretton. Situación ante la cual periodistas del mundo del espectáculo, como Manu González y Sergio Rojas, han asegurado que la relación entre los dos animadores se terminó. De manera paralela, también se empezó a hablar sobre un supuesto romance de la Fiera con Esteban Paredes.

Sin embargo, sobre el presunto fin de su pololeo con Jean Philippe, Pamela no se que ha querido referir. Mientras que, cuando fue consultada sobre si tenía algo con el exdelantero de Colo Colo, lo negó tajantemente. Algo que igualmente hizo “Visogol”, quien incluso señaló que ha compartido muchas veces con Cretton.

Adriana Barrientos asegura Pamela Díaz mintió

Sin embargo, una que todavía insiste con la supuesta relación de la Fiera con Esteban Paredes, es la exmodelo y bailarina de Morandé con Compañía. En Zona de Estrellas, Adriana Barrientos incluso acusó que Pamela Díaz le ha faltado a la verdad. “Por supuesto que mintió, si está con Esteban“, afirmó la Leona.

Más adelante, profundizó en su declaración. “De qué estamos hablando si el fin de semana hicieron un live y estaban en la playa juntos. De a dónde va a ser el mejor amigo (…) Eñ fin de semana que se fue el grupo de amigos de cuatro, la Lilian Alarcón con su marido y ella con Esteban Paredes a la playa“, explicó Adriana Barrientos.

Y no se quedó ahí, ya que la Leona contó otra pista que habrían dado los dos sobre su presunto romance. “Después vamos a buscar un rostros nuevo para la marca en la cual yo trabajo, y justo el rostro nuevo quién es, es Esteban Paredes. No solamente se lo llevó a la playa, además le hago la mano para que entre a trabajar conmigo. Están pasando 24/7 juntos, de qué estamos hablando“, dijo en el programa de Zona Latina.

“Acéptenlo ya”, le instó la modelo a la pareja compuesta por la ex animadora de Viva la pipol y el exseleccionado nacional. “Está todo bien amiga. Si tú quieres rehacer tu vida, hazlo y sé feliz. No tienes por qué cargar la cruz de lo que pasó con tu ex pareja. Lo sentimos, pero la vida sigue y la Pamela es linda, es joven y tiene derecho a disfrutar“, concluyó al final.