Afirman que es por Jean Philippe Cretton que Pamela Díaz no va a Podemos Hablar

Anteriormente en Me Late Prime, Pamela Díaz contó que la han bajado tres veces de Podemos Hablar. Sobre su ausencia en el programa que conduce Jean Philippe Cretton, la modelo explicó que le ha ido mal porque “hay gente que no me gusta en el programa, y no voy a ir con gente que no me agrada“. Sin embargo, estas declaraciones fueron contradichas por el español Manu González.

“Hablé con la producción de Podemos Hablar y están un poquito molestos con las declaraciones, porque no es así“, dijo el periodista en Zona de Estrellas. Luego el panelista del programa de farándula explicó que la Fiera no ha podido ser sumada al estelar de CHV, producto de los problemas en su relación con Jean Philippe.

Para contextualizar, estas declaraciones González las entregó en el mismo espacio en el que dio por hecho el quiebre en la relación entre los dos animadores. “Yo te puedo asegurar que Pamela Díaz y Jean Philippe Cretton, al día de hoy, han finalizado su relación“, afirmó.

Y, de hecho, la primera vez que se bajó a la modelo del programa de Chilevisión fue cuando ocurrió su crisis con Cretton en febrero. “Se invita a Pamela Díaz, ella dice que sí y ahí se da la crisis en la pareja. Cuando se iba acercando la fecha de grabación, Jean Philippe estaba complicado porque era difícil estar con su expareja“, explicó.

“Se habló con Pamela Díaz, no para quitarle la invitación sino que posponerla para otra oportunidad“, complementó después.

Las otras dos veces que no pudo salir en Podemos Hablar

Tras que se le dio una nueva fecha para asistir al programa conducido por Jean Philippe, nuevamente la Fiera desistió de ir. “No pudo ir por temas de agenda, pero como ya estaban terminados prefirió no ir, lo que confirma que la ruptura se dio hace un mes“, aseguró Manu González.

Otro periodista especialista en farándula que se refirió al presunto quiebre entre Pamela Díaz y Jean Philippe Cretton, fue Sergio Rojas. “Hay una conversación que no se ha realizado, entonces ella no sabe si siguen si no siguen. Si van a intentar seguir intentándolo“, contó el comunicador en Me Late Prime.

En la oportunidad, Rojas también aclaró que otra razón por la cual no oficializan el fin de su relación, es por el estado de la salud mental de Cretton.

Mientras que, Daniel Fuenzalida, el conductor de Me Late Prime, dio su conclusión al respecto. “No hay un cierre de ciclo (…) ni ella lo ha dicho ni Jean Philippe, y están de una manera stand by, esperando a lo que viene“, cerró.