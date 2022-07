Adriano Castillo, Nano Stern, entre otros: los que aseguran haber rechazado ir a “Sin Filtros”

Sin Filtros tiende a dar que hablar en las redes sociales. El programa que es conducido por Gonzalo Feito ha conseguido armar paneles que en más de una ocasión han protagonizado polémicas que se han convertido en trending topic. Sin embargo, a pesar de que ha tenido muchos invitados mediáticos, hay otros que rechazaron la invitación y que lo han hecho público.

Sergio Bitar, Carlos Ominami, Óscar Andrade, Cristian de la Fuente, son algunos de los personajes más mediáticos que se han hecho presentes en Sin Filtros. Sin embargo, en el mismo programa también se ha señalado como exconvencionales como Daniel Stingo y Jorge Baradit se han negado a ir, y al mismo tiempo han criticado al programa.

Hace poco nomás Baradit twitteó: “Cosas que me alegran. Que ese wáter llamado Sin Filtros ya no le importa a nadie. Que manera de banalizar y degradar la discusión sobre el texto constitucional“. Lo que provocó el enojo y la molestia pública de Feito, quien se tomó unos minutos al inicio del programa para responderle.

Los otros que no han querido asistir a Sin Filtros

Sin embargo, no solo exconvencionales han rechazado las invitaciones de producción del programa del canal Vive. También actores, cantantes y conocidas periodistas han declinado ante el ofrecimiento de ser partícipe del espacio que conduce el ex panelista de CQC. Y uno que se refirió a la invitación que recibió de Sin Filtros, fue el actor y concejal Adriano Castillo.

“Me invitaron al programa Sin Filtros. Agradezco mucho que consideren mi opinión, pero creo necesario establecer que una conversación prolífica sobre los destinos del país, cualquiera sea la materia que se trate, requiere de una disposición distinta al conflicto frontal“, expuso el actor conocido por su papel como el “Compadre Moncho” en Los Venegas.

Otro que también criticó y hizo público su rechazo a ir Sin Filtros, fue Mirko Macari. “También me invitaron pero me parece que solo un show para las barras bravas. Dije que no“, afirmó el periodista.

También se sumó Nano Stern entre quienes no han querido ir al programa. “También me invitaron repetidas veces, y me pasó exactamente lo mismo. Tenemos que privilegiar espacios de discusión sana, respetuosa e informada. Porque del insulto, al grito pelado, al combo en el hocico hay un centímetro nomás. Subamos el nivel y escuchémonos más”, dijo.

Francisca Solar es otra que aprovechó el tweet de Adriano Castillo para contar su caso. “¡Grande, presidente encargado! Yo, que soy una alpargata al lado de vuestra merced, también fui invitada jaja. Pero no respondí con tanta diplomacia. Básicamente les dije: ‘No, no soy material de los hueones (citando un meme)'”, manifestó.

Por último, la concejala María Eugenia “Kena” Lorenzini también aseguró que dio una respuesta negativa ante la invitación que recibió para ir a Sin Filtros. “Yo también rechacé participar“, declaró la fotógrafa.