El programa Sin Filtros, de Vive, continuamente da que hablar. Si no es por las declaraciones polémicas de sus panelistas, lo es por los dichos de su animador, Gonzalo Feito. Y precisamente este último se tomó uno minutos al inicio del espacio que conduce para referirse a un tweet que escribió el ex convencional Jorge Baradit sobre el programa que lidera.

“Cosas que me alegran. Que ese wáter llamado Sin Filtros ya no le importa a nadie. Que manera de banalizar y degradar la discusión sobre el texto constitucional. Necesitamos que al televisión esté a la altura del momento histórico que vive el país“, escribió previamente el escritor en Twitter.

Y la respuesta del ex panelista de CQC no tardó en llegar. El periodista antes de presentar a quienes lo iban a acompañar en el episodio 33 de la segunda temporada de Sin Filtros, quiso hablar del tweet del ex convencional. “Quería partir el programa de otra manera, se los juro. Tenía programado hacer otro tema, pero…“, dijo previo a pedir que mostraran lo que escribió Baradit contra el programa.

Tras esbozar una lectura del tweet del autor de la saga de Historia Secreta de Chile, se refirió a su conducta en la red. “Primero yo no sé si será un tweet verdadero de él. Porque él escribe y después dice que no son de él, y las borra. Así que después vamos hacer el fact checking, pero yo creo que debe ser él”, explicó.

La reacción de Feito ante el tweet de Baradit

Finalmente, se refirió propiamente a lo que escribió el ex convencional contra Sin Filtros.

“Este wáter, que para ti puede ser un wáter efectivamente y para mí muchas cosas tuyas también son un wáter, pero esas son opiniones personales. Este wáter lo ven más de tres millones de personas al mes. Cada capítulo tiene 200.000 reproducciones. Se transmite en distintos cables y operadores en todo Chile, y en distintos canales regionales”, afirmó el periodista.

Y más adelante dio a conocer el impacto del programa en las redes sociales. “Nos escriben desde China, desde Italia, desde Francia, desde España, desde distintas partes del mundo. Y somos trending topic casi todos los días. No todos los días, pero casi todos, porque a veces el domingo o el sábado no lo somos porque no transmitimos. Quiero despejar eso”, aseguró.

Su descargo ante el tweet del ex convencional

Posteriormente se refirió a su molestia por escrito por Baradit. “Decir que es un wáter, a mí la verdad es que me encabrona y me pone mala onda, porque acá hay gente como René Naranjo que viene todos los días a ponerle el pecho a las balas a defender un texto que tú y tus amigos escribieron”, expresó.

Y luego agregó: “Acá ha venido Carlos Ominami a defender el texto, Sergio Bitar a defender el texto, Jaime Parada a defender el texto. Han venido dirigentes juveniles, han venido sociólogos, ha venido abogados a defender un texto que tú escribiste“.

Luego hizo una comparación entre la votación que obtuvo Baradit en la elección de convencionales y la cantidad de reproducciones que tiene Sin Filtros. “Obviamente es mucho más cómodo para ti estar detrás del teclado, hablando y diciendo cosas contra gente. Te recuerdo que sacaste, creo que 21 mil votos, o sea, no sacaste nada. A nosotros nos ven por capítulo 200.000, Jorge“, aseguró.

Al final, antes de pasar a presentar a los panelistas, le dio un remate a su replica contra el escritor. “Acá hay un asiento disponible para ti, para que vengas cuando quieras. Pero la verdad, Jorge, y esto lo digo a título personal (…) Jorge, eres un cagón. Yo sé que nunca vas a venir, no tienes huevos. Viniste a Sin Filtros 1, pero a Sin Filtros 2 no te dio los huevos“, cerró.