Daniel Stingo asegura que “Sin Filtros” es “un show” y Gonzalo Feito le responde a lo “CQC”

En más de una ocasión, la producción de Sin Filtros y el mismo Gonzalo Feito han invitado a Daniel Stingo para que vaya a debatir. “Daniel, hemos estado aproximadamente ocho días, fácil, tratando de que vengas al programa”, dijo el periodista durante una transmisión del espacio. Sin embargo, el exconvencional se ha negado a participar del programa.

Y no solo eso, ya que el abogado también aprovechó una conversación con Julio César Rodríguez para criticar duramente el espacio de discusión política del canal Vive. En Síganme los buenos, el ex panelista de Buenos días a todos, fue consultado por las invitaciones que ha recibido para asistir a Sin Filtros, y ante las dudas de JC Rodríguez, cuestionó a Feito y a su espacio.

Las críticas de Daniel Stingo a Sin Filtros

Todo partió cuando en el programa del también conductor de Contigo en la mañana, le mostraron a Stingo el video de cuando el expanelista de CQC lo invitó abiertamente a su espacio.

“Has dicho tres cosas por las cuales no puedes venir. Una, es que no tienes tiempo, nosotros podemos mover nuestra grabación para que vengas. Dos, que no te gusta que la gente grite tanto en el programa, nosotros podemos hablar más despacio para que vengas Daniel. Tres, que a veces yo tuiteo cosas que no te gustan…”, dijo Feito que reiteró su invitación al exconvencional.

Tras ver la insistencia del periodista para que vaya a su programa, Stingo respondió refiriéndose en duros términos a su espacio. “Yo creo que ese no es un programa político, es un show. Es un show, como una copia de los programas argentinos, en los que les gusta gritar. No es un programa político“, cuestionó el abogado.

Posteriormente, el expanelista de Buenos días a todos prosiguió con sus críticas hacia Sin Filtros. “Si yo estaba metido en política, por lo menos este año hasta ahora que acaba, iba a un programa político. Pero no a un programa en el que no dejan hablar a otros, que está absolutamente cargado al Rechazo, entonces, ¿para qué voy a ir a eso? Tengo todo el derecho“, argumentó.

Más adelante, tuvo palabras contra el mismo conductor del espacio de discusión política. “Cambiaron a un Guerrero por un Feito“, arremetió contra el periodista. Y luego complementó: “Él es de derecha. Tiene dos o tres panelistas de derecha. Hay una señorita que una vez vi un video, en el que gritaba lo mismo como diez veces“, afirmó.

“¿Ese es un programa político en que vamos a conversar ideas e intercambiar opiniones respecto a cómo estamos haciendo la Constitución? No, es un show televisivo que usa el tema político, pero podría usar otro tema. Entonces es un show“, remató Stingo.

La respuesta de Gonzalo Feito a lo CQC

El martes 5 de julio, el expanelista de CQC inició Sin Filtros refiriéndose sobre los dichos de Stingo en Síganme los buenos. “Evidentemente, quizás, claro, nosotros nos hemos equivocado en invitarlo a un programa que para él es un ‘show’. Y él evidentemente no se prestaría para un show de televisión“, comentó.

Mientras Feito hablaba, atrás suyo se mostraba un video en el que salía Stingo jugando con globos en Mucho Gusto. “Yo no me imagino a Stingo yendo a un show de Chilevisión. O alguien de ustedes se imagina a Daniel Stingo, no sé, rompiendo globos. ¿A un convencional como él, jugando a la sillita musical? ¿A un tipo tan serio prestándose para shows televisivos?“, sostuvo de manera irónica.

Finalmente, volvió reiterar que las puertas del programa siguen abiertas para el ex convencional del Frente Amplio. “Bueno Daniel, igualmente estás cordialmente invitado, cuando quieras, a Sin Filtros“, concluyó Feito, quien acusó que por el teleprompter le invitaban a decir algo más que no quiso pronunciar.

Revisa lo que se dijeron entre sí