Fernanda Urrejola vuelve a Chile con su pareja tras grabar con Clint Eastwood

Fernanda Urrejola no pudo ocultar su emoción tras volver a Chile luego de vivir durante seis años en Estados Unidos. La actriz subió un video en el que aparece en un vehículo lleno de maletas junto a su pareja, Francisca Alegría, y su mascota, la perrita Nana. Un regreso que será por tiempo indefinido, según adelantó la propia Fernanda.

Fue en el año 2016 en el que Fernanda Urrejola decidió mudarse a Los Ángeles, en California, con la intención de internacionalizar su carrera en la actuación. La actriz se fue a Estados Unidos junto a su pareja, la cineasta Francisca Alegría, y su perrita, Nana. Una estadía en el extranjero en la que aprovechó de filmar en importantes producciones y con connotados directores y actores.

Parte de su filmografía en EE. UU.

En su paso por Estados Unidos, Fernanda fue parte del elenco de Narcos: México durante 13 episodios, un exitoso drama criminal mexicano-estadounidense en el que la chilena actuó junto a actores como Michael Peña (Million Dollar Baby, World Trade Center y The Shield) y Diego Luna (Elysium, Rogue One: una historia de Star Wars y A Rainy Day in New York).

También la actriz nacional actuó en la película Cry Macho, dirigida por Clint Eastwood. En el filme ambientado en Texas, Eastwood también interpreta a Mike Milo, el protagonista de su largometraje, mientras que la chilena tiene un papel secundario como Leta.

Por último, Fernanda Urrejola también coincidió con el afamado actor Dennis Quaid en la película Milagro Azul. Un filme de productoras independientes que se grabó principalmente en Santo Domingo, en República Dominicana. Y en este largometraje, interpreta a Becca.

Su llegada al país

La actriz chilena anunció su regreso a Chile tras subir un registro en el que aparece junto a su polola y su perrita en vehículo lleno de maletas. “Llegamos a Chile. ¿Cómo lo pasaste Nana en el vuelo? Llegamos con seis maletas, no se alcanza a ver nada. Viaje a Chile indefinido. ¡Aquí estamos!”, comunicó Fernanda.

Por lo pronto no se sabe cuáles son los proyectos que le traen al país, pero si se confirmó que participará en el Festival Power Fest.