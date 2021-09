Fernanda Urrejola desclasificó fotos con Clint Eastwood tras estreno de “Cry Macho”

Estas últimas horas Fernanda Urrejola compartió algunas fotos con Clint Eastwood, junto a quien forma parte de la película recién estrenada Cry Macho.

La actriz chilena publicó las imágenes en su cuenta de Instagram en donde le dedicó unas palabras a su colega, director de la cinta.

“¡Finalmente puedo compartir estas imágenes con todos ustedes! Estoy muy feliz y orgullosa de ser parte de la nueva película de Clint Eastwood”, comenzó el texto que acompañó de tres fotos junto al artista.

“Cry Macho fue un desafío hermoso y un regalo poder compartir con él y con el resto del maravilloso elenco y equipo. La película ya está en cines, ¡vayan a verla! Y después me cuentan que les pareció. Gracias a todos los que hicieron esta película posible”, añadió Fernanda Urrejola en sus fotos con Clint Eastwood.

Ante esta publicación, la actriz Bárbara Ruiz-Tagle decidió felicitar a su amiga con una extensa y emotiva publicación en sus redes sociales.

“Te conocí cuando tenías 22 y yo 24 años. Eras una mujer preciosa, dueña de una bondad y generosidad que pocas veces vi antes. También dueña de un carisma, talento, ángel, y sabiduría que sin duda serían eternos”, comenzó el texto compartido en Instagram.

“Amiga mía. Me enseñaste el valor de la amistad y de la reciprocidad. Te deseo por siempre lo mejor, no sólo por tu talento, sino por tu valor, coraje y eterna generosidad. Gracias por tanto, me siento tipo mamá, orgullosa a morir”, añadió junto a una foto de Fernanda Urrejola con Clint Eastwood.

“¡Cosita más hermosa! ¡Tantas gracias! Te amo siempre y sabes que la admiración es mutua”, le respondió Fernanda a Bárbara en dicha publicación.

Hay que señalar que Cry Macho fue estrenada el pasado jueves 16 de septiembre.