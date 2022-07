Cada vez hay más dudas sobre el presunto fin de la relación entre Jean Philippe Cretton y Pamela Díaz. El supuesto quiebre amoroso de la pareja de animadores ha sido blanco diferentes cahuines, e incluso se ha mencionado que se debería a un tercero y que este sería nada menos que Esteban Paredes. Algo que fue desmentido por la modelo y el exfutbolista.

Sin embargo, las declaraciones previas de Pamela Díaz en Me Late Prime, ya dieron a entender que su romance con Jean Philippe no se encuentra en un buen presente.

La Fiera fue consultada en aquel programa por su amiga Chiqui Aguayo sobre en qué está con el periodista, y la señales que dio sobre el presente de su relación (que retomaron a fines del verano tras una crisis) no son alentadoras. “No puedo responderla (…) Es un tema mío. Es un tema que yo no puedo responder. No puedo hacerlo en el momento en el que estoy hoy día“, dijo.

Luego la comediante le volvió a insistir y le preguntó si sabía cuál era su estado sentimental actual. “Sí sé en qué estoy, pero hay situaciones que se tienen que aclarar para poder decirlo como corresponde“, expuso en su aparición en el programa de TV+ el 15 de julio.

“Han finalizado su relación”

Mucho más directo fue Manu González en Zona de Estrellas sobre el supuesto quiebre de la Fiera con Cretton. “Porque quiero a la pareja, creo que es el momento de decirlo por su bien (…) Yo te puedo asegurar que Pamela Díaz y Jean Philippe Cretton, al día de hoy, han finalizado su relación“, afirmó el periodista.

Y luego, el comunicador entregó más detalles sobre el presunto fin del romance entre los dos animadores. “Era algo que venía un poquito en el tiempo, algo que se rumoreaba, que ninguno de los dos públicamente lo quería decir por el momento en que está Jean Philippe, y albergando alguna posibilidad de que las cosas se pudieran arreglar“, reveló.

Además de sostener que no hay terceros involucrados en la relación, el comentarista de farándula le dio un consejo a Pamela Díaz y a Jean Philippe Cretton. “Los rumores, lo que se está hablando, sé que les hace más daño de lo que les ayuda. Es hora de que se transparente con tranquilidad y se digan las cosas como son (…) Las razones tendrán que darlas ellos”, concluyó.