Pamela Díaz revela por qué no va a “Podemos Hablar”: “No voy a ir con gente que no me agrada”

Se le ha hecho complejo a Pamela Díaz asistir al espacio nocturno que conduce su pololo, Jean Philippe Cretton. La modelo ha sido bajada en tres ocasiones de Podemos Hablar. Cada vez debido a razones que en detalle son desconocidas, pero que tienen ver con su mala relación con personas del programa.

Fue en Me Late Prime, que la “Fiera” fue consultada sobre por qué nunca se ha hecho presente en el espacio televisivo que conduce su pololo. Esto a raíz de que en el mismo programa de farándula se reveló que Daniel Fuenzalida, Chiqui Aguayo y Pamela Díaz habían sido invitados juntos a Podemos hablar. Sin embargo, hubo quienes se bajaron.

“Me bajaron pero no puedo decir por qué (…) No sí voy a la tercera vez que me han bajado (…) Es que hay gente que no me gusta en el programa y no voy a ir con gente que no me agrada“, explicó Pamela en conversación con Daniel Fuenzalida, Felipe Vidal, Andrés Caniulef y Daniela “Chiqui” Aguayo.

Tras dar aquellas razones de manera muy escueta y a pesar del interés de los presentes, la ex panelista del matinal La mañana no profundizó más. “Hubo un problema, que yo no puedo decir ahí, pregúntenle a la producción“, señaló la Fiera.

Más adelante, Pamela Díaz le dio punto final al tema. “Yo no me hago cargo de esas cosas“, concluyó la modelo.

¿Pamela Díaz y Jean Philippe Cretton siguen juntos?

Además, en Me Late Prime, a Pamela Díaz le preguntaron sobre su pololeo con Jean Philippe Cretton y los rumores sobre de que habrían terminado. Quien le hizo la consulta fue su amiga la comediante Chiqui Aguayo, la que se encargó de ponerle suspenso al momento de realizarla.

“No puedo responderla (…) Es un tema mío. Es un tema que yo no puedo responder. No puedo hacerlo en el momento en el que estoy hoy día“, dijo la modelo ante la pregunta.

Poco antes de darse por terminado el asunto, Chiqui Aguayo le volvió a insistir y le consultó si sabía cuál era su estado sentimental. “Sí sé en que estoy, pero hay situaciones que se tienen que aclarar para poder decirlo como corresponde“, cerró Pamela.