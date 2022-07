La semana pasada, Julio César Rodríguez analizaba los programas de televisión y se refirió a De Tú a Tú, el ciclo de Canal 13 conducido por Martín Cárcamo.

En conversación con Monserrat Álvarez, JC Rodríguez dijo en Contigo en la Mañana: “Yo no voy a sapear a los programas de Canal 13, no es mi estilo. Pero el programa de Martín es un programa de farándula llevada a la entrevista. Es un programa de entrevista, pero a personajes del espectáculo que les pregunta de su vida”.

En la polémica, entró Daniel Fuenzalida quien en Me Late reveló lo que le dijo una fuente: “Tengo entendido que la producción de De Tú a Tú se comunicó con Julio César porque lo querían llevar, fue en esta temporada. Él se negó a ir porque dijo que los invitados de esta temporada no estaban al nivel. Y ojo, Julio sería un tremendo invitado. Creo que habría dicho como que no se quería mezclar con los mismos invitados de esta temporada”.

La respuesta de JC y la réplica de Daniel

Por esto, JC Rodríguez se mostró enojado y respondió en conversación con el diario La Hora: “La información que entregó ayer Daniel Fuenzalida es falsa. A mí solo me ha contactado para las dos temporadas de De Tú a Tú, el productor ejecutivo Fido. Y antes del inicio de cada una y nunca me ha dicho, por razones evidentes, quiénes son los invitados del programa, ni menos anticipármelos. Es realmente ridículo”.

Fuenzalida indicó a ADN en una réplica que “lo que decimos en Me Late siempre somos responsables en hacerlo. Averiguamos bien, y era, claro, un comentario de que no había llegado a buenos términos uno de los invitados de De Tú a Tú, que era Julio César quien no quería ir. Pero me parecen medio peyorativos sus dichos sobre mis comentarios“.

¿Cuál es la postura de Martín Cárcamo?

En medio del ida y vuelta, se sumó Raquel Argandoña, quien ahora reveló la supuesta incomodidad de Martín Cárcamo con JC Rodríguez.

Raquel Argandoña contó que Martín Cárcamo estaría indignado con los dichos del animador de Chilevisión. Además, detalló que no existiría una buena relación entre ambos.

“Parece que no se llevan muy bien en realidad. Amigos no son, ni siquiera compañeros de trabajo. No se soportan”, aseguró.