La respuesta de Daniel Fuenzalida a Julio César Rodríguez: “Me parecen medio peyorativos su dichos sobre mis comentarios”

Todo comenzó cuando días atrás Daniel Fuenzalida afirmó que Julio César Rodríguez se negó a ir a De tú a tú porque “dijo que los invitados de esta temporada no estaban al nivel”. Esto molestó a JC, quien calificó los dichos del conductor de Me Late como un “cahuín de cuarta”. Un comentario que Daniel consideró “peyorativo”, después de asegurar que en su programa son responsables con su trabajo.

En conversación con La Hora, el animador de Contigo en la mañana se refirió a las declaraciones que dio el “Ex Huevo” en Me Late, las que calificó de “falsas”. “Lo que dice Daniel Fuenzalida es un cahuín de cuarta, un invento. La información que entregó ayer Daniel Fuenzalida es falsa, no se ajusta a la verdad”, afirmó.

Luego complementó su idea: “A mí solo me ha contactado para las dos temporadas de De tú a tú el productor ejecutivo Fido. Y antes del inicio de cada una y nunca me ha dicho, por razones evidentes. Trabajo en la competencia quienes son los invitados del programa, ni menos anticipármelos. Es realmente ridículo”.

La versión de JC Rodríguez de por qué no fue

Posteriormente, el conductor de Pero con Respeto dio a conocer las razones de su negativa a asistir al programa de Canal 13 conducido por Martín Cárcamo.

“A la primera (temporada) no fui porque CHV no quería que participara en los primeros capítulos de un programa de la competencia, luego coronavirus y más. Y ahora para la segunda temporada le dije del inicio a Fido que no tenía un minuto, por eso no participo en programas como De tú a tú o La Divina Comida que tienen largas horas de grabación“, explicó.

Luego Julio César Rodríguez volvió a comentar los dichos del ex Huevo y aseguró que ha ayudado al equipo de Martín Cárcamo cada vez que ha podido.

La replica de Daniel Fuenzalida

Después de ser consultado por ADN, Daniel Fuenzalida se refirió a declaraciones emitidas por Julio César Rodríguez, en las que reafirmó que su fuente le había dicho que el conductor de Pero con Respeto no quiso ir a De tú a tú por sus diferencias con los invitados.

“En la segunda (temporada) argumentó algo así cómo, no sé si era que el programa se había puesto farandulero, pero era porque el nivel de los invitados no era muy bueno, algo así fue lo que mi fuente me reveló”, declaró el locutor de Radioactiva.

Tras ello, comentó la excusa que dio JC Rodríguez para no ir a la segunda temporada de De tú a tú, quien acusó que estaba falto de tiempo.

“El programa se acomoda a tus tiempos. Puede ser un sábado, un domingo, puede ser una tarde. Y uno si quiere participar de un programa, lo puede hacer. Yo corro de la misma manera que Julio César y me pude hacer también el tiempo de poder organizarme de alguna manera y estar en De tú a tú. Creo si queremos, todos podemos estar”, argumentó.

Para finalizar, Daniel dio su conclusión del tema. “Lo que decimos en Me Late siempre somos responsables en hacerlo. Averiguamos bien, y era, claro, un comentario de que no había llegado a buenos términos uno de los invitados de De tú a tú, que era Julio César quien no quería ir. Pero me parecen medio peyorativos su dichos sobre mis comentarios“, cerró.