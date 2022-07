Priscilla Vargas y José Luis Reppening enseñan juntos sus secretos en la cocina

No dejan de aparecer rumores sobre un supuesto un romance entre Priscilla Vargas y José Luis Reppening. Y es que la animadora de Aquí somos todos y el conductor de Meganoticias cada vez dan más más material para quienes especulan sobre una relación entre los dos. E incluso recientemente aparecieron juntos dando a conocer sus secretos en la cocina.

El video que causó muchos comentarios en Instagram, empieza con Priscilla hablando a la cámara mientras degusta una cebollas con escabeche. Un plato que previamente había preparado Reppening, quien más adelante en el mismo registro entregó los detalles sobre cómo las preparó.

La animadora de Aquí somos todos escribió en la publicación en la que subió el video, la siguiente descripción: “¡Irresistible! Cebolla en escabeche. Un manjarsh chileno“. Y posteriormente, pasó a explicar todo el proceso, ante el que hay esperar cierto tiempo antes de hincarle el diente.

Tras probar las cebollas en escabeche que hizo Reppening, Priscilla posó ante la cámara junto a un integrante de su equipo, quien le ayudó a conseguir los ingredientes para tener completa la receta. No obstante, en esa ocasión también aprovechó dar a conocer una de las desventajas de esta comida: el tufo. “Voy a andar lista para espantar a todo el mundo“, afirmó.

La aparición de José Luis Reppening

Pero la periodista de Canal 13 no solo degustó el plato preparado por José Luis Reppening. “Como yo nunca lo he hecho, le pedí a un especialista en comida chilena que me ayudara“, anunció Priscilla antes se hiciera presente Reppening en el video. El conductor del noticiero de Mega pasó a demostrar cómo preparó las cebollas en escabeche.

El panelista de Mucho Gusto enseñó en qué consiste la receta. “Vamos a dejar listas nuestras cebollas para escabecharlas“, dijo previo a empezar lagrimear tras cortar las cebollas. Una receta que describió como: “¡Cebollas, ajíes y ajos en escabeche!“.

El presunto romance entre Priscilla Vargas y José Luis Reppening lleva mucho tiempo dando que hablar. Y aunque ambos lo han desmentido en más de una ocasión, asegurando que lo suyo es solo una amistad que se remonta de hace más de 20 años en el área de prensa de Mega, las señales que dan no dejan de dar paso a rumores.