Priscilla Vargas habla sobre un posible romance con José Luis Repenning: “Nada es descartable”

Mucho se ha hablado en las últimas semanas sobre lo cercanos y amorosos que se ven juntos Priscilla Vargas y José Luis Repenning. En más de una ocasión se les ha observado a los dos felices fuera de la pantalla. Sin embargo, la animadora de Aquí somos todos advierte que solo son amigos, aunque no desestima que puedan ser algo más en un futuro.

“Yo tengo (con José Luis Reppening) la misma dinámica de amistad que con los otros que te mencioné. Pero además, yo para ellos soy como una amiga, amigo”, contó la periodista en una conversación con TiempoX.

“Es muy divertido que a mí me relacionen con José Luis Repenning. (…) Nunca nos piropeamos, de hecho, al contrario, nos hacíamos bullying, porque es tanto el nivel de confianza que cada uno sabe hasta dónde llegar… Yo creo que pasa un poco por eso, porque éramos una pareja muy atípica“, explicó Priscilla sobre su relación con el conductor de Meganoticias.

Está abierta a una relación

Pero, a pesar de que ahora solamente hay una amistad entre los dos, Priscilla Vargas no niega que pueda ser algún día algo más. “Una vez una psicóloga dijo que las parejas con mayor éxito son las que han sido amigos antes. (…) Así que nada es descartable, menos en mi situación”, dijo con una sonrisa coqueta.

Aunque después calmó un poco las expectativas, al asegurar que no está en búsqueda de una relación. “Lo que pasa es que no ando buscando. Imagínate, yo no soy de salir mucho, como que no tengo un grupo de amigas con quien me voy a tomar happy hour”, afirmó la periodista.

“Cuando las cosas se dan, de forma natural, está bien. Para que vas a andar forzando cosas”, reflexionó al final Priscilla.

Revisa a continuación la entrevista: