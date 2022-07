“Pinochet era más democrático”: Óscar Andrade acusa a otros artistas de “censurarlo”

El cantautor Óscar Andrade fue uno de los invitados en el último episodio de Sin Filtros. Junto al resto del panel debatió sobre la exposición en el MIM de la Coordinación Sociocultural de la presidencia, y llamó la atención por sus dichos, tras asegurar que los artistas chilenos se han dedicado a esparcir la “moral del esclavo”, que es “lo oscuro, lo enfermo, lo degenerado, todo lo negativo“.

Ese sería el tono que tendría el compositor musical chileno durante todo el programa, donde reafirmó su postura ante el plebiscito de salida del 4 de septiembre: votará Rechazo. Una decisión que luego explicó haciendo alusión a la censura de la que acusa haber sido víctima en democracia.

“Rechazo por temor al totalitarismo de izquierda, porque los conozco. Lo han aplicado contra mi propia carrera. Están hablando de la censura y yo estoy censurado hasta el día de hoy. En el Café del Cerro que se hizo en el Caupolicán yo fui el único ausente, a pesar de que a mí me contrataban jueves, viernes, sábado y lunes”, afirmó.

Óscar Andrade afirmó ser censurado en democracia

Posteriormente, acusó que tanto gobiernos como demás artistas lo han censurado. “A mí me han censurado prácticamente 30 años. No hay presidente de Pinochet para adelante que no me haya censurado, y de izquierda y de derecha. Y ninguno de mis colegas ha dicho nada, porque ellos en los musicales lo saben todo”, declaró.

Más adelante ante la pregunta de la actriz María Fernanda García, otra de las invitadas del programa, sobre por qué él cree que supuestamente lo censuran, su respuesta fue corta y precisa. “Porque hablo así como hablo ahora“, sostuvo. Para luego decir: “No puedes burlarte de mi censura, porque lo saben todos“.

No puede alegar censura cuando ha perdido vigencia

Sin embargo, su afirmación sobre ser “censurado” en democracia fue rebatida por los demás panelistas. “A mí me llegaron otros comentarios sobre de que fuiste autoexiliado… Yo no sé, yo era muy chica. ‘Las peleas en el Café del Cerro’, ‘que se autoexilió en Alemania porque no le daban pega, pero fue un muy importante durante la dictadura‘, en fin”, contó María Fernanda García.

Lo que rápidamente tuvo réplica por parte del cantautor. “Así se censura, la manera hipócrita. Por lo menos Pinochet tenía lista negra pública. Era mucho más honesto. Y te cuento una cosa: Pinochet era más democrático que ustedes. ¿Sabes por qué? En el Festival de Viña y en la televisión actuaba, Santiago del Nuevo Extremo, Gervasio, Florcita Motuda, yo, Fernando Ubiergo…”, contestó.

Al final, el historiador Jaime Parada, otro de los panelistas presentes, también cuestionó los dichos de Óscar Andrade. “Con respeto te digo Óscar, no conozco mucho tu trayectoria, me he estado enterando. Pero, uno no puede alegar censura cuando ha perdido vigencia. O se pierde vigencia o se es censurado, pero generalmente no se dan las dos cosas“, concluyó.

El programa cerró con la nueva canción del cantautor, la que él declaró como un himno del Rechazo.

La dictadura democrática, el nuevo tema de Andrade