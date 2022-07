Adriano Barrientos tuvo duro encontrón con Raquel Argandoña en pleno programa

Zona de Estrellas tiende a ser un espacio en el que surgen polémicas producto de los comentarios que realizan los panelistas sobre el acontecer de distintas celebridades. Sin embargo, en su último capítulo, la controversia nació luego de que Adriana Barrientos emitiera unos dichos que enfurecieron a su compañera de programa, Raquel Argandoña.

El tenso cruce entre la dos, tuvo su origen luego de que el panel de Zona de Estrellas comentara acerca del ya descartado quiebre entre Pamela Díaz con Jean Philippe Cretton. El rumor, que fue desmentido por la misma Fiera, consistía en que ella había sido vista en una situación romántica con un futbolista, y que este era Esteban Paredes.

Como era de esperarse, el tema dio harto que hablar en el panel de este espacio de discusión sobre farándula. Y en un momento de la conversación, empezaron a referirse a las personas que se casan a pesar de estar enamoradas de otras. Fue entonces cuando Adriana Barrientos tomó la palabra y dijo algo que inmediatamente generó la molestia de Raquel Argandoña.

“Yo sé que hay hombres que se han casado enamoradísimos -hasta el día de hoy- de Raquel Argandoña…“, pudo decir Barrientos antes de que la Quintrala le interrumpiera. El ambiente enseguida se puso tenso y es que se avecinaba un duelo entre dos pesos pesados de la opinología farandulesca.

Raquel Argandoña frenó en seco a la Leona

La exanimadora de Bienvenidos reaccionó furiosa ante enunciado por su compañera de panel y no tardó en mostrarle sus molestias. “No, no me metas en tu comentario, Adriana. No, no, no… Las bromas hasta por ahí no más. De verdad. En buena onda te lo digo“, replicó duramente la Quintrala.

Una respuesta que provocó la incomodidad de los demás presentes. Tanto Mario Velasco como Hugo Valencia se taparon la cara del nerviosismo. Mientras que, Adriana Barrientos justificó lo que dijo tras hacer alusión al arrastre y fama que tiene Raquel Argandoña. “Hay muchos hombres para los que tú eres la mujer de su vida”, cerró la Leona.