“Fue chueco”: Raquel Argandoña desclasificó su odio a Manuel de Tezanos por término con Fran García-Huidobro

No le cae nada de bien. Raquel Argandoña contó en Zona de Estrellas el odio que siente por Manuel de Tezanos.

Es que la panelista del farandulero programa del cable es cercana a Fran García-Huidobro. Y el quiebre entre ella y el periodista habría sido bastante nefasto.

Así al menos lo dio a entender en el espacio del canal Zona Latina, donde hablaban del comentarista deportivo.

“Me cae pésimo, pésimo. Hizo sufrir a la Fran, solidaridad con mi género”, fue lo primero que expresó sin filtro.

Argandoña versus De Tezanos

La rubia indicó que “éramos compañeros en radio Agricultura y apenas lo saludaba, casi ni lo miraba. Lo único que quería era no toparme con él”.

Pero, ¿por qué tanta rabia? La mamá de Kel Calderón intentó explicarlo sin entrar en tantos detalles, para proteger la privacidad de la exjurado de Aquí se Baila.

“Él no fue muy derecho con ella al término de la relación. No voy a contar los pormenores porque no está la Fran presente, pero él fue chueco cuando terminaron”, comentó.

Finalmente, Argandoña manifestó sobre Manuel de Tezanos que “pasaron muy pocos días y ya tenía a otra persona”, dejando entrever que el fin podría haberse debido a una infidelidad.