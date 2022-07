Muere James Caan: el actor que interpretó a Sonny Corleone en “El Padrino” falleció a los 82 años

En la noche de este miércoles 6 del julio el actor estadounidense James Caan falleció a los 82 años. Con una extensa carrera cinematográfica y televisiva de más de 60 años, el papá del también actor Scott Caan, logró dejar una huella con sus actuaciones en películas como El Dorado y El Padrino, además de que también en series como Las Vegas.

Sin duda, el papel más recordado de Caan es y será por siempre Sonny Corleone en El Padrino, el hijo mayor de Vito Corleone (Marlon Brando). Personaje de la emblemática película de Francis Ford Coppola, que estaba destinado a hacerse cargo de los negocios familiares, pero su temperamento lo puso detrás de su hermano menor Michael (Al Pacino).

No obstante, la película sobre la ficticia y poderosa familia criminal de Nueva York, entre los años 1945 y 1955, no fue el único filme conocido en el que participó. El actor también tuvo papeles destacados en El Dorado (1966), Misery (1990) y prestó su voz para las dos películas de Lluvia de hamburguesas (2009 y 2013). Además de que actuó en Las Vegas, haciendo de Ed Deline.

Producto de sus actuaciones, James Caan fue nominado a los premios Óscar, Emmy y a los Globos de Oro. En su carrera cinematográfica y en la televisión, el actor solo tuvo una pausa: entre 1982 y 1987 cuando murió su hermana debido a un consumo problemático de cocaína. Tras ello volvería a los escenarios de la mano de Ford Coppola, el director de cine que lo hizo famoso.

En sus últimos años también fue conocido por sus posturas políticas, las cuales las hizo muchas veces públicas a través de Twitter. Militaba en el Partido Republicano y en las elecciones presidenciales de Estados Unidos del año 2016, apoyó abiertamente la candidatura del expresidente Donald Trump.

It is with great sadness that we inform you of the passing of Jimmy on the evening of July 6.

The family appreciates the outpouring of love and heartfelt condolences and asks that you continue to respect their privacy during this difficult time.

End of tweet

— James Caan (@James_Caan) July 7, 2022