En la ceremonia de los Premios Oscar 2022, la Academia hizo un homenaje por los 50 años desde el estreno de la clásica película El Padrino.

La 94.ª edición de la prestigiosa premiación a lo mejor del séptimo arte dio mucho de qué hablar más allá de las nominaciones y ganadores de estatuillas.

Como es costumbre, se realizaron algunos reconocimientos a personalidades de Hollywood así como a filmes icónicos y de culto. Esta vez, uno de los títulos destacados fue The Godfather.

Bajo el contexto de celebración por el cumplimiento de medio siglo, la cinta ha tenido bastante movimiento durante los últimos meses. Desarrollando una nueva serie especial del detrás de cámara y reestrenando una versión mejorada en los cines, la historia de los Corleone sigue vigente.

La primera parte de la trilogía, estrenada en 1972, ganó tres estatuillas del Oscar de un total de 11 nominaciones. La película se adjudicó los premios a Mejor Película, Marlon Brando (Vito Corleone) como Mejor Actor y el director Francis Ford Coppola, junto a Mario Puzo como autores del Mejor Guion Adaptado.

Con una trama que conquistó a la crítica, la historia continuó con dos secuelas, una de 1974 y la tercera parte estrenada en 1990. Esta última tuvo menos éxito y recibió mayores críticas.

Pero más allá del cuestionado final que se le dio, el título de El Padrino ha envejecido de buena manera, manteniéndose como una de las cintas de mayor prestigio.

El homenaje a los 50 años de la película original

En el Dolby Theatre de Los Ángeles, Estados Unidos, se realizó uno de los reconocimientos más importantes de la cinta. El Padrino volvía a los Premios Oscar, esta vez para celebrar un nuevo aniversario.

La Academia invitó al escenario a Robert de Niro (Vito Corleone joven), Al Pacino (Michael Corleone) y Coppola, el director que hace algunos días recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Con un discurso, el cineasta detrás de la trilogía agradeció a todos quienes fueron parte del proyecto. “Momentos así deben ser sinceros y breves. Estoy muy agradecido de tener a dos amigos maravillosos que vinieron aquí a ayudarme y celebrar con ustedes”.

“Quiero agradecer a dos personas desde el fondo de mi corazón, uno es un colaborador, a quien le he agradecido muchas veces en el nombre de The Godfather: Mario Puzo. El otro, que sé que nunca he agradecido, pero llegó el momento de hacerlo, porque su participación hizo posible esta película: Robert Adams“, señaló Francis.

Además de la presencia de los tres rostros estelares de la película, se exhibió una pequeña pieza audiovisual que mostraba parte de los momentos de la trilogía.