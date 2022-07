Paul Vásquez por caso en aeropuerto: “Muchos estarían felices que yo no estuviera rehabilitado”

Durante la noche del lunes 4 de julio, Paul Vásquez, conocido como “El flaco”, fue detenido en el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez tras se responsabilizado por desórdenes y agresiones. El comediante se enfrentó con un trabajador de una aerolínea y un funcionario de la PDI, mientras se encontraba bajo estado de ebriedad.

Casi dos días después del incidente, en la mañana del miércoles 6 de julio, el exintegrante del dúo humorístico Dinamita Show, se refirió en una conferencia de prensa a lo ocurrido en el aeropuerto ubicado en Santiago.

“Tengo que reconocer y toda la gente que me conoce sabe, yo soy un tipo, que como muchos chilenos, muchos humanos, le tiene miedo a volar. Y bueno, no sé si puedo tomarlo como una fobia, pero a mí siempre me ha dado miedo volar después de una experiencia que yo viví arriba de un avión cuando viajamos al extranjero”, declaró al comienzo El flaco.

La detención en el aeropuerto, según El flaco

Luego pasó a explicar lo ocurrido en el aeropuerto el 4 de julio. “La situación vivida en el avión fue bastante confusa. Yo sí me tomé dos tragos para subirme al avión, porque de esa manera yo me voy durmiendo cuando son viajes tan largos, como los viajes a Iquique“, relató.

Posteriormente, pasó a dar detalles de cómo se inició el conflicto. “Me solicitan cambiarme de asiento, a lo cual yo dije que ‘no’ y se forma una discusión. Y me hacen descender del avión, a lo cual yo accedo. Pero nunca me esperé a que afuera iban a estar tantos detectives esperándome y con la esposas en la mano“, expuso.

Más adelante, habló su reacción al ver ante él a la Policía de Investigaciones. “Ahí yo me bloqueé y se me vino encima la situación de que iban a tratarme como delincuente. Y ahí empezó todo el altercado, porque yo resistí que me esposaran. Porque yo les decía que no era un delincuente, que no pasaba nada. Y me bloqueé y ahí empezó todo el forcejeo”, explicó.

Sus críticas a los programas televisivos

Asimismo, el humorista nacional también deslizó críticas contra los espacios de la televisión que cubrieron su caso.

“El festín que se dieron ayer me hizo recordar los peores tiempos de la farándula. Fue impresionante la cobertura que se hizo. El festín que se hicieron algunos programas de decir que yo había amenazada al persona, que yo había golpeado. Nunca golpeé. Nunca amenacé. Por ahí se dieron un festín diciendo que yo había prometido balazos“, declaró Paul Vásquez.

Finalmente, en el momento igualmente criticó a los programas que volvieron a vincularlo con el tema del consumo de drogas. “Muchos estarían felices que yo realmente no estuviera rehabilitado“, concluyó.