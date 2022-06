Lucila Vit habló sobre el rumor de si hubo triángulo amoroso con Rafael Olarra y Natalia Mandiola

En la madrugada de este jueves 30 de junio, se transmitió un nuevo episodio de Pero con Respeto, en el que la invitada fue Lucila Vit. La modelo argentina habló con Julio César Rodríguez sobre su carrera laboral en Chile y también acerca de su relación con Rafael Olarra, con quien hace poco se convirtieron en padres de la pequeña Agustina.

En una charla que hasta ese entonces parecía muy relajada con el conductor del programa, todo cambió cuando se abordó uno de los rumores de la farándula más comentados hace un tiempo. En este, se especulaba que Lucila había participado de un triángulo amoroso con el exfutbolista cuando él pololeaba con la periodista Natalia Mandiola.

Negó haber sido parte de un triángulo amoroso

Inmediatamente la modelo fit echó abajo el cahuín y negó toda posibilidad de haber intervenido en la antigua relación de su actual pareja con la ex integrante de Calle 7. “No tengo nada que ocultar, obviamente que molesta cuando las cosas son mentiras y cuando no van a la fuente principal, porque se habló de algo nada que ver“, aseguró.

Luego la mamá de una recién nacida con el ex defensa de Universidad de Chile, comentó el sinsentido del rumor. “Se decía que yo me había mentido en un triángulo, yo viviendo en México, como que me habían visto acá. Y yo estaba allá en la pandemia, no podía viajar, era un poco ilógico“, afirmó en conversación con JC Rodríguez.

Para posteriormente agregar: “Yo decía: ‘¿Por qué inventan tantas cosas?’ Es feo cuando se meten en tu vida y mienten, es lo peor (…) uno tiene que tener la conciencia tranquila. La pasé mal porque se empezaron a inventar cosas“, expresó dolida.

Finalmente, y para dar por cerrado el tema, quiso aclarar que nunca sería parte de un triángulo amoroso. “Es feo que hablen sin tener la más mínima idea“, zanjó. “Jamás me metería en una relación“.