Lucila Vit felicita a Rafael Olarra tras triunfo personal: “Todo esfuerzo tiene su recompensa”

El 28 de mayo Rafael Olarra volvió a la competencia tras mucho tiempos lejos de la alta exigencia. En esta ocasión, el exseleccionado nacional regresó a un deporte distinto, ya que se inscribió en el segundo torneo a nivel nacional de Footvolley Chile, campeonato en el que todo momento contó con el apoyo de su familia, y en especial de su hijo Rafita y de su pareja Lucila Vit.

“¡Clasificado! En mi vuelta a la competencia solo me queda agradecer primero a mi familia“, posteó el ex futbolista en Instagram cuando logró llegar a la final del torneo. De esa manera, el también comentarista de ESPN firmó un regreso exitoso al deporte de alta exigencia, ya que se aseguró un lugar en el podio.

Y aunque Rafael Olarra al final no logró campeonar, celebró merecidamente la medalla de plata obtenida junto a su amigo. “2do lugar en el torneo nacional de @footvolleychile!!! Primera experiencia junto a mi partner y mejor compañero @crispapes!!!! Inolvidable“, escribió en Instagram el ex jugador de la U. de Chile.

El apoyo de Lucila Vit

La modelo argentina fue la hincha más fiel de su pareja y papá de su hija Agustina. Y a través de su stories le dedicó emotivas palabras tras su importante triunfo personal.

“Porque todo esfuerzo tiene su recompensa! Orgullosa de vos fuera y dentro de la cancha! Felicitaciones mi amor! @RafaOlarra19“, redactó contenta por el logro de su pololo.

A continuación revisa las registros

