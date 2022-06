Dave Grohl regresó a los escenarios con aplaudida presentación junto a Paul McCartney y Bruce Springsteen

Dave Grohl reapareció por primera vez en público, tras la muerte del baterista de Foo Fighters, Taylor Hawkins en marzo de este año.

La noche del sábado, el norteamericano subió al escenario del renombrado festival Glastonbury, para asombrar a los asistentes a lo grande, ya que fue el invitado especial del mítico Paul McCartney.

Sin muchas palabras sobre el escenario la pareja interpretó I Saw Her Standing There, uno de los clásicos de The Beatles , y Band on the run, la inmortal sinfonía que escribió el ícono junto a Wings.

Como si fuera poco, Grohl se fue para que ingresara otro invitado: Bruce Springsteen, quien volvió a compartir con Paul McCartney sobre el escenario, igual que lo ocurrido hace algunas semanas.

Al finalizar el espectáculo, los tres músicos volvieron a unirse sobre la tarima para una improvisada versión de The End, la cual terminó el concierto que incluyó 38 temas y casi tres horas de duración.

Cabe destacar que esta es la primera vez que Dave Grohl sale al público tras el inesperado fallecimiento de su gran amigo y compañero de banda Taylor Hawkins.