El mundo del rock y grunge está de luto. Durante la noche del viernes 26 de marzo, la sorpresiva noticia de la muerte de Taylor Hawkins devastó a los seguidores de Foo Fighters, quienes de forma inmediata comenzaron a compartir imágenes del baterista, tras haber sido encontrado muerto en una habitación de hotel en Bogotá, Colombia previo a un show que tenían presupuestado en el Festival Estereo Picnic (FEP).



Bajo este contexto, diversos exponentes de la música utilizaron sus redes sociales para manifestar su pesar, haciendo hincapié en lo inesperado y doloroso del momento.

Tom Morello, Ringo Star, Steven Tyler y Ozzy Osbourne fueron algunos de los artistas que se pronunciaron sobre la muerte del querido músico.

. @TaylorHawkins was truly a great person and an amazing musician. My heart, my love and my condolences go out to his wife, his children, his family, his band and his fans. See you on the other side – Ozzy

— Ozzy Osbourne (@OzzyOsbourne) March 26, 2022