Naya Fácil vivió una tensa mañana tras escuchar un comentario que le metió miedo ante la nueva Constitución. Varios de sus seguidores le dijeron que si ganaba el Apruebo ella no podría tener más de dos propiedades. Y esto la preocupó, ya que a sus cortos 24 años tiene tres. Incluso, hizo que se posicionara contra la propuesta constitucional de la Convención.

“¿Saben lo que me ha comentado mucha gente? Es que si llega a ganar el Apruebo, uno no puede tener más de dos propiedades y actualmente tengo tres. Voy a leer eso, y si es así voy a votar Rechazo. Que injusto que me pase eso, una propiedad mía va a pasar al Estado”, anunció la influencer.

Tras recibir varios comentarios en que le alertaban que estaba siendo víctima de una fake news, la intérprete del hit Show Show pidió que le ayudaran a encontrar un resumen del borrador de la Constitución. Y mientras tanto, su nombre empezó a asomarse en los trending topic en Twitter, principalmente debido a las críticas que recibía por hacer eco de una mentira.

Lo que de verdad dice la propuesta de la Convención

El borrador de la nueva Constitución dista mucho de decir lo que temía Naya. En la sección de derechos fundamentales, el texto indica: “Toda persona, natural o jurídica, tiene derecho de propiedad en todas sus especies y sobre toda clase de bienes, salvo aquellos que la naturaleza ha hecho comunes a todas las personas y los que la Constitución o la ley declaren inapropiables”.

Y luego agrega: “Corresponderá a la ley determinar el modo de adquirir la propiedad, su contenido, límites y deberes, conforme con su función social y ecológica“.

Sin olvidar que también está el título 20, que regula temas como la expropiación, que señala que “ninguna persona puede ser privada de su propiedad, sino en virtud de una ley que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o interés general declarado por el legislador”.

Además de que también precisa que: “El propietario siempre tendrá derecho a que se le indemnice por el justo precio del bien expropiado. El pago deberá efectuarse de forma previa a la toma de posesión material del bien expropiado y la persona expropiada siempre podrá reclamar de la legalidad del acto expropiatorio”.

Naya Fácil se informó y agradeció a quienes le ayudaron

Luego de leer el verdadero contenido de la propuesta constitucional de la Convención, la influencer agradeció a quienes le ayudaron a obtener la información.

Especialmente subió una storie en la que felicitó a Contigo en la mañana. Esto, tras que este matinal hiciera una comparación entre ambos textos constitucionales. Justo cuando ella necesitaba saber sobre la regulación del derecho a la propiedad.

Además de que también en otra historia aseguró que nunca afirmó que iba a votar contra la nueva Constitución. “Yo nunca dije que iba a votar Rechazo, solo hice una consulta por el tema de las propiedades, que cuál convenía más, solo eso“, afirmó.

Para finalizar, explicó que no hizo un video para desmentir su postura ante el plebiscito, debido a la apariencia del conductor del vehículo en el que iba. “Cuando no hablo en el auto es porque el chofer es guapo y me da vergüenza“, cerró.

Revisa acá algunas de la stories que subió al respecto: