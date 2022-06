Fue en abril cuando Naya Fácil contó que tenía problemas con el tusi. Llevaba aproximadamente dos años con un consumo problemático de la droga conocida como la “cocaína rosa”. “Si no me salgo yo misma de esta hue…, no sé dónde puedo parar. Tengo miedo“, expresó preocupada en esa ocasión, y días después, aseguró que dejó de consumirla.

Esta sustancia ilícita que consumía Naya Fácil, está hecha principalmente de ketamina y se encuentra presente en fiestas de los jóvenes. Según un reportaje de Meganoticias, es una de las drogas más incautadas en Chile en los últimos tres años.

La llegada al país de esta sustancia, se sospecha que tiene como causa al Tren de Aragua, una peligrosa organización criminal. Y a raíz del consumo de este narcótico, no solo la persona puede tener alusiones, sino que también sufrir convulsiones, arritmias ventriculares e incluso la misma muerte.

La experiencia de Naya Fácil con el tusi

“Yo pasaba casi todos los días tuseada, mira ahí igual se nota en mis ojos. No me gusta, no me gusta. Como que estaba cansada, de agotamiento, si llega un momento en que uno lleva días en eso“, relató Naya a Meganoticias, luego de llevar aproximadamente dos meses desde que se rehabilitó de su adicción.

Esta influencer, al igual que muchos jóvenes, comenzó a consumirla porque al principio le ayudaba a sentirse mejor. “Yo bebía mucho antes, entonces cuando yo probé el tusi me bajó el grado de alcohol. Entonces ahí yo por eso lo empecé a consumir un poco más, solamente porque me sentía bien”, explicó.

Y en la misma línea, luego agregó: “En pandemia subí mucho de peso, no estaba conforme, ninguna ropa me quedaba, entonces al consumir esto me sentía tan bien, que yo hasta me sentía bien físicamente, me hacía mirar la vida muy positiva“. Además que también afirmó que la música urbana que hace alusión a esta droga, le incentivaba su consumo.

“Me da pena, porque no sé en qué momento yo caí en eso. Yo antes estaba muy enfocada en mis cosas, no sé en qué momento yo me vi así”, declaró la joven que hace poco celebró tener tres propiedades a sus cortos 24 años.

Una vida llena de altibajos, ante la cual Naya Fácil se ha declarado orgullosa de lo que ha logrado y de las cosas que dejó, como el consumo de tusi. “Se ve como fácil como soy Naya Fácil, pero a mí me ha costado demasiado estar con las cositas que tengo. Entonces, yo dije no voy a perder todo por algo que no me va a favorecer en nada“, concluyó.