Junior Playboy le responde a Nano Calderón: “Naciste dándole problemas a tus padres”

La pelea entre Nano Calderón y Junior Playboy parece tener para rato. Tras haber tenido una breve pausa luego de que ellos intercambiaran ataques semanas atrás, el conflicto entre ambos volvió a reflotar.

Fue el hijo de Raquel Argandoña el que revivió el encontrón con el exchico reality. Hernán Calderón Argandoña acusó al exparticipante de 40 ó 20 de necesitar de la pantalla “para comer” y que “no tiene donde caerse muerto”. Y como era de esperar, la respuesta del aludido no tardó en llegar.

Junior Playboy respondió con todo

En un video en el que escribió “Lavadora Nano Calderón, el costo de una mala crianza”, Junior Playboy emitió fuertes comentarios contra el muchacho amante de los autos.

“Otra vez el mocoso de mierda, hue…, tratando de tirarte la pescá, la mala onda, pero digo yo, ¿no tiene algo más interesante que hacer, niño? Estudiar, agarra un libro, aprende a leer, a comunicarte. Agárrale sentido a tu vida, compadre“, dijo Junior al inicio del video que le dedicó al hijo de la Quintrala.

Luego seguiría y con críticas y palabras cada vez más severas contra el joven Calderón. “No eres nada, tú eres un insecto, compadre. Tu padre es el que te alimenta, es el que pone ese plato de almuerzo en tu mesa”, agregó el exchico reality en su acometida.

Posteriormente se refirió al menor de los Calderón Argandoña como “chico impotente” y explicó que de ahí viene su enojo con él. “Me tinca que tienes problemas sexuales. Por eso esa rabia conmigo, porque yo soy el macho alfa de Chile y es entendible, de esa manera, yo lo entiendo. Pero lo que yo no comparto es la mala onda”, arremetió.

No se detuvo ahí

Después mencionó que Nano Calderón le debe toda su fama a su madre. “No eres nada, tu eres una copia barata, aquí la persona que era famosa era tu madre, con todo respeto, no tengo nada en contra de la señora Raquel. Pero tú no eres nada”, sentenció Junior.

De hecho, más adelante en la grabación comparó la manera en que ambos se hicieron famosos. “Yo no me hice famoso porque mi mamá, porque mi papá… No compadre, yo me hice famoso por las mías“, le respondió al hijo de Raquel Argandoña.

En otro momento del video, también habló sobre la relación del joven influencer con sus padres y la vez que atacó a su papá con un cuchillo. “No tenías que haber nacido a lo mejor, porque naciste dándole problemas a tus padres. Apuñalar a tu padre… ¿Y todavía respiras? Anda a entregarte a la justicia, anda acompañar a Huaiquipán a hacer diez años, esa hu… es castigo”, remató.

Revisa la respuesta de Junior Playboy: