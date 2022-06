Nano Calderón vuelve a arremeter contra Junio Playboy: “No tiene dónde caerse muerto”

Meses atrás Nano Calderón y Junior Playboy protagonizaron un fuerte encontrón en las redes sociales. Todo partió cuando Raquel Argandoña realizó unas duras declaraciones contra el exchico reality, quien respondió atacándola a ella y a su hijo. El joven influencer salió a defenderse y eso solo hizo que la pelea creciera.

Tras ser mencionado por Junior Playboy, el hijo de la Quintrala le respondió con que le dijera “las cosas a la cara”. Ante esto, el exchico reality arremetió con un simple “debes estar en la cárcel”. Sin embargo, ahí no el enfrentamiento entre ambas figuras públicas, ya que Junior le dedicó a Nano varios videos a modo de burla.

Pero el tiempo transcurrió y con el paso de los días, el drama entre los dos pareció haber terminado. No obstante, Nano utilizó sus stories en Instagram para reflotar el conflicto entre ambos influencers.

Nano aún no olvida su pelea con Junior

Recientemente, el hijo de Raquel Argandoña se dedicó a responder las preguntas de sus seguidores en Instagram. Y uno de ellos le consultó: “¿Qué opinas del hue… de Junior Playboy? Sigue buscando fama parece“, lo que tuvo respuesta.

“Cuando me dedicó unas palabras, le hablé para ver si se animaba a decirlas en persona y me empezó a seguir y a enviarme DM para que hagamos show en sus vivos. (…) Cuando me contestó eso, entendí que eso es lo que necesita: pantalla para comer“, afirmó Hernán Calderón.

El joven condenado por amenaza, daños y lesiones tras agredir a su padre, no terminó ahí con Junior. “Vive de ser un payaso, en tv, en insta, en la vida… Yo estoy en otra“, agregó.

“Al final del día sabe que es un pobre hue… que no tiene dónde caerse muerto y me imagino que eso le frustra“, sentenció finalmente Nano Calderón.