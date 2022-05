“Masterpiece”: los memes y comentarios que dejó el nuevo disco de Bad Bunny

Como dice Álex Anwandter, siempre es viernes en nuestros corazones. Pero el viernes que pasó no fue cualquiera, ya que Bad Bunny causó un fuerte revuelo en las redes sociales tras el lanzamiento de Un verano sin ti, su nuevo álbum de estudio.

Se trata de 23 canciones muy nutridas. El “Conejo Malo” cuenta con las participaciones de Rauw Alejandro, Jhay Cortez y Checho Corleone, además de Bomba Estéreo y de la banda indie The Marías.

El contenido de Un verano sin ti

Dos piezas de este nuevo disco llamaron la atención de los fanáticos del artista. La primera es Moscow Mule, que encabeza el tracklist y que se convirtió rápidamente en lo más comentado en Twitter. Los amantes de los combinados saben que el nombre de esta canción está inspirado en el popular trago en base a vodka.

Por otra parte, Andrea sacó lágrimas y buenos comentarios en las redes sociales. Dicho tema habla sobre la violencia de género y el nombre fue vinculado a un femicidio que ocurrió en Puerto Rico. Se trata del caso de Andrea Ruiz, quien fue asesinada por su expareja en 2021 y cuya muerte causó una fuerte controversia en el país caribeño.

“Ella no quiere una flor, solo quiere que no la marchiten. Que cuando compre pan, no le piten. No le pregunten qué hizo ayer, y un futuro lindo le inviten. Que le den respeto y nunca se lo quiten”, dice la letra de la canción.

Lo cierto es que el nuevo disco de Bad Bunny tuvo una ola de reacciones, memes y muchas lágrimas.

Revisa los memes que dejó el nuevo disco de Bad Bunny

Yo escuchando "Un verano sin ti" de Bad Bunny. pic.twitter.com/mXfnf62xuD — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) May 6, 2022

Yo escuchando el nuevo álbum de Bad Bunny pic.twitter.com/NlmkgFWu5O — Anyerson (@AnyersonAGonza1) May 6, 2022

This bad bunny album got me like pic.twitter.com/9OOVOXqmU6 — 𝑮𝒊𝒐 🇲🇽 (@Palace_gio) May 6, 2022

cuando bad bunny dijo “ella no quiere una flor solo quiere que no la marchiten

que cuando compre pan no le piten

y un futuro lindo le inviten

que le den respeto y nunca se lo quiten” realmente lo sentí y ni me llamo Andrea pic.twitter.com/C9ppUZqcup — cumbia de nadiablita (@voydesveladA) May 6, 2022

Te mentí, no tengo netflix ni vamos a coger, vamos a escuchar el nuevo álbum de Bad Bunny. — Reggaetón en formato APA (@ReggaetonAPA) May 5, 2022

Cuando Bad Bunny dijo: esto es un ratito mami no te acostumbres que el amor es muy bonito, pero siempre hay algo que lo interrumpe pic.twitter.com/0HB6aQYSFu — Agostina🤍 (@agmichaluk_) May 6, 2022

borrame todo el trimestre de bachiller q me tengo q aprender el album de bad bunny pic.twitter.com/eK8VXeclNl — dominguezz ☔️ (@domiingueezzz) May 5, 2022

ready to listen to Bad Bunny’s new album this friday pic.twitter.com/Jrx1wD6Ajj — dani (@ddanniee_) May 2, 2022

me tonight listening to the new bad bunny album pic.twitter.com/qZcnYsWd1T — jair (@jairsmoya) May 6, 2022

Yo escuchando august de Taylor Swift / Yo escuchando Agosto de Bad Bunny pic.twitter.com/5HS0sKPrpZ — Maflexi Williams 🌌🇺🇦 (@Baesfk) May 6, 2022

“¡Ay, no! ¿Qué le está enseñando Bad Bunny a nuestros hijos? 😱” Lo que Bad Bunny le está enseñando a sus hijos: pic.twitter.com/6nRBNXuw78 — Pablo Rendón (@pagusrendon) May 6, 2022