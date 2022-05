Se estrenó “Un verano sin ti”: el nuevo y quinto álbum de Bad Bunny

Desde que debutó en el 2018, la exitosa carrera musical de Bad Bunny pareciera no tener límites. Con su música que combina elementos del pop punk, synth-pop, bachata, dembow y reggaetón, el artista puertorriqueño lleva cinco álbumes, varios premios Grammy ganados, un número 1 en la lista Billboard 200 con su disco El último tour del mundo y durante dos años seguidos ha sido el artista más reproducido en Spotify.

Este viernes 6 de mayo el artista estrenó su último álbum, el quinto en su carrera, llamado Un verano sin ti. Producción musical que cuenta de 23 pistas y la colaboración de artistas como Chencho Corleone, Rauw Alejandro, Jhay Cortez, Tony Dize, Bomba Estéreo, Buscabulla y The Marías.

“Es un disco para ponerlo en el verano en la playa de playlist. (…) El disco es bien caribeño en todo sentido, con los reguetones, con los mambo, con todos esos ritmos y me gusta que sea así”, explicó el artista puertorriqueño a The New York Times.

Para este último álbum, Bad Bunny se inspiró en sus experiencias recientes como también en la nostalgia de sus días en la niñez. “De chamaquito mi familia solía irse al West de vacaciones”, rememoró el rapero refiriéndose a la costa de su país, Puerto Rico. Lo que se confirma con los lugares en los que se grabó el disco, debido a que los paisajes de Río Grande, Fajardo y algunos de República Dominicana son protagonistas de esta producción musical.

Una despedida para los inversionistas llegados a la isla

Uno de los temas que más llama la atención es El apagón. En esta canción Bad Bunny capta tanto lo bonito como lo triste de la vida puertorriqueña. Hace principalmente referencia a los apagones que ocurrieron luego de que un consorcio privado se hizo cargo del manejo de la energía eléctrica de la isla.

Sin embargo, también incorpora citas lascivas y entretenidas del reggaetón de vieja escuela. Pero, sin duda, lo más llamativo es que el tema termina con una despedida a los inversionistas que han llegado a Puerto Rico en búsqueda de exenciones fiscales, lo que ha ocasionado el aumento de los precios de las viviendas y el desplazamiento de los lugareños. Al final de la canción, Gabriela Berlingeri, la novia del rapero, canta “Que se vayan” y después agrega: “Esta es mi playa. Este es mi sol. Esta es mi tierra“.

“No quería buscar a una artista famosa. Quería alguien que lo cantara por amor, porque es un mensaje sincero“, comentó el artista puertorriqueño sobre la participación de su pareja. “Este es un tema mío, de mi corazón“, declaró Bad Bunny.

Escucha el último videoclip del “Conejo malo”: