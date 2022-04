Hace poco la abogada Helhue Sukni superó un complejo escenario de salud, que la tuvo varios días postrada. Momento de calma y reposo en el que aparentemente pudo pensar sobre su futuro, y especialmente, acerca de su vida amorosa.

La mujer conocida como la “abogada de los narcos” recientemente habló con el portal Tiempo X, instancia en la que aprovechó de referirse a uno de los temas que más le ha preocupado en el último tiempo: encontrar el amor. Y es que Helhue asegura que no ha tenido suerte en su vida amorosa.

“Me ha ido como la callampa en el amor, siempre. No se puede tener todo en la vida. Yo también tengo mal ojo, lo pongo donde no corresponde, pero ya filo no más, ¿Qué voy a hacer?”, afirmó la abogada, quien todavía no pierde la esperanza de hallar a la persona indicada.

El último vínculo amoroso que tuvo

A su manera, Helhue aludió a su última relación con un juez, de la que se siente decepcionada. “Desapareció desde mi cumpleaños. Igual hablamos, pero desapareció de estar conmigo físicamente”, contó la abogada.

“Nunca se enamoró de mí, yo sé que él me quiere mucho, pero no está enamorado de mí y nunca lo logré enamorar. Uno no puedo obligarlo (…) No puedes obligarlo, porque uno no es psicópata, aunque soy obsesiva”, expresó Helhue Sukni.

Sin embargo, a pesar de la desilusión vivida en su último matrimonio, aún así quiere volver a protagonizar una boda. “Yo me quiero casar de nuevo, y lo haré de blanco, como a mí me gusta. Me encanta la fiesta y el anillo“, afirmó la abogada que todavía espera a su verdadero amor.