El drama de Helhue Sukni tras grave estado de salud: contó que tendría que dejar particular práctica

No lo está pasando tan bien. Helhue Sukni estuvo en la clínica debido a un complejo virus que le generó varios problemas a su cuerpo.

Tantos que, desde el recinto hospitalario, la abogada detalló lo mal que estaba a sus seguidores, preocupados porque hace días no aparecía en redes sociales.

“Tengo líquido en el pulmón, tengo pus y tengo la zorr… en todas mis cuerdas vocales… en la garganta tenía así lleno de pus, la laringe, la faringe… no, atroz”, comentó.

Días después, dio cuenta de su alta. “Estoy acá en mi casa, pero la verdad es que no me siento bien, me sigue doliendo la garganta, el pecho, la cabeza”, manifestó.

Helhue y el drama post virus

Sin embargo, lo más preocupante es que no sólo quedó con algunas secuelas como las que describió en su Instagram.

Además, a la rubia le exigieron dejar de lado uno de sus vicios favoritos, situación que la dejó aún más shockeada.

“No les voy a mentir, voy a fumar poquitito”, expresó ella en completa rebeldía sobre el hecho de tener que dejar el cigarro.

De esta forma, Helhue Sukni estaría complicada no sólo con su post virus, sino que además con las medidas que tendrá que tomar para cuidarse, en serio, su sistema respiratorio.