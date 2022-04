Marcianeke y los prejuicios sobre su carrera: “Ya dejarán de mirarme como el drogadicto que canta”

El cantante chileno Marcianeke utilizó sus redes sociales para responder a las críticas que algunos usuarios han dedicado a su persona. Según la figura del trap chileno, cientos de críticas y mensajes de odio le llegan diariamente por su música y estilo de vida.

Precisamente a través de su cuenta de Instagram, el artista respondió a lo que a su juicio, son intentos de perjudicar su estado de ánimo. El mismo Marcianeke insinuó que aquellos mensajes podrían acarrearle problemas anímicos.

El cantante expresó que “toda esa gente que me tira mierda todos días dañándome la mente, no piensan en los que tuvieron o tienen depresión severa”.

“Toda esa mierda que tiran y comentarios que me dejan con tantas ganas de mandar todo a la mierda, se la van a tragar porque van a quedar locos. Estamos en silencio para que el éxito grite. Muchos piensan que estoy así de mal por las drogas, y no saben nada que es por culpa de sus comentarios”, agregó el talquino.

“No nací para caerle bien a todo el mundo”

El ícono del trap nacional comentó que la torrente de críticas y mensajes malintencionados que recibe tanto en redes sociales como en la vida diaria, estarían perjudicando su salud física y mental.

Durante el último tiempo, la apariencia física de Marcianeke ha derivado en cuestionamientos a su estilo de vida y al presunto uso de drogas. Pero según las palabras del artista, la depresión podría ser la causante de su estado actual.

“No nací para caerle bien a todo el mundo, pero soy bueno hasta con el más mierda. Porque yo sé que el de arriba todo lo ve y hará que se vaya toda esta depresión y ansiedad que están ocasionando sus críticas”, comentó.

Por último, el trapero realizó una reflexión tras su situación actual y advirtió. “Tanto problema que tengo que pasar por culpa de la envidia. Cada vez veo menos gente positiva. Tanta mierda que me tira hasta la gente que me rodeo y al otro día me saluda. Ya dejarán de mirarme como el drogadicto que canta”.