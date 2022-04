Vanesa Borghi se sinceró sobre su separación: “Después de 11 años uno cambia por el otro sin darse cuenta”

Por estos días, Vanesa Borghi descansa en Brasil, donde se encuentra de vacaciones y disfrutando de días de sol y playa. Es la primera vez que viaja sola después de 11 años, el tiempo que duró su relación con Danilo Sturiza.

A inicios de marzo, la modelo reveló los detalles de su separación, en entrevista con Las Últimas Noticias. El matutino conversó nuevamente con ella para conocer en qué va esta etapa nueva en su vida.

“Lo mejor es tener un tiempo de tranquilidad”, reflexionó Vanesa Borghi. “Creo que el término de una relación muchas veces se vive como duelo y todos tienen procesos distintos. En mi caso es aprender a conocerme ya que después de 11 años uno cambia por el otro sin darse cuenta y muchas veces se puede perder la esencia“.

El estar sola

Antes de viajar a Brasil, la ex Morandé con Compañía estuvo en Argentina con su familia. Allí tomó la decisión de estar más cerca de los suyos, principalmente por su sobrina Fedra, de quien también es madrina.

Sobre cómo ha vivido esta separación, Vanesa Borghi expresó que “hay momentos tristes y no me gusta estar sola o sentirme así. La felicidad no depende de quien está a tu lado, pero sí es lindo tener un compañero que te escuche y te entienda en cada uno de tus procesos”.

“Hay que disfrutar cada momento porque nada está asegurado y me he centrado en aprender a conocerme como nunca antes“, sentenció. Lo cierto es que en Instagram se ve a Vanesa Borghi feliz, pese a su separación, y muy cerca de su familia.