Vanesa Borghi se separó: “El proceso de que no quedé embarazada tan rápidamente influyó”

Fue una de las finalistas de El Discípulo del Chef. Y, aunque no ganó, hubo un detalle que llamó la atención en la participación de Vanesa Borghi en el gran desenlace del programa.

Uno que no pasó desapercibido y generó mucho ruido, ya que la argentina no fue acompañada por su esposo, Danilo Sturiza.

Una situación que de inmediato levantó las sospechas de un posible distanciamiento de la pareja, que se casó el año 2012.

Por eso, consultada por LUN, la modelo decidió confesar: sí, se separó de su pareja y fue ella quien tomó la triste decisión.

Vanesa Borghi y su quiebre

La maniquí reveló que “creo que ya venía un desgaste, aunque seguimos siendo muy buenos compañeros. Yo fui la que tomó la decisión de no continuar porque quiero lo mejor para los dos, que seamos felices y podamos entregar el cien por ciento”.

Y agregó que “yo lo adoro con todo mi corazón y eso no se va a acabar porque es una persona que ha estado conmigo tanto tiempo. Lo sigo amando de otra manera, es alguien que respeto y quiero. Aunque duela, decidí no continuar”.

La argentina manifestó que una de las grandes razones de su término fue el tener hijos. “El proceso de que no quedé embarazada tan rápidamente influyó. Me da mucha pena decirlo, pero es así. Algunas parejas puede que se acerquen y otras que no pueden concretarlo se alejen. Por el bien de los dos, yo preferí que cada uno siguiera su camino”, comentó.

Finalmente, Vanesa Borghi confesó que no sabe si se divorciará aún. “Eso es algo que no he conversado con él, pero no tengo problema en hacer lo que él considere necesario”, cerró.