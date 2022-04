Una intensa noche se vivió en la primera jornada de Wrestlemania 38, el magno evento de WWE que dejó intensas y variadas reacciones en sus fanáticos.

La victoria de Stone Cold Steve Austin y el regreso de Cody Rhodes a los encordados de la compañía de Vince McMahon se robaron todas las miradas de la noche.

A continuación te dejamos los resultados de la jornada de Wrestlemania 38.

La primera jornada de Wrestlemania 38 inició con la lucha titular por los títulos en pareja de SmackDown entre los Usos (c) vs Nakamura y Boogs, donde los samoanos se llevaron el triunfo manteniéndose como monarcas de la división. Posteriormente fue el turno de Drew McIntyre ante Happy Corbin, llevándose el escocés la victoria.

Tras esto, el histórico Rey Mysterio junto a su hijo Dominic enfrentaron a The Miz & Logan Paul, siendo estos últimos los ganadores del combate, donde la celebridad de internet se mofó del legado de Eddie Guerrero realizando el triple suplex. Al final, The Miz atacó a Logan Paul, rompiendo la alianza entre ambos.

Una de las sorpresas de la noche se dio en el combate titular femenino de Raw, donde la campeona Becky Lynch sucumbió ante Bianca Belair, en una increíble lucha. De aquí en más las emociones fueron en ascenso, ya que Seth Rollins salió al ring para enfrentarse a un desconocido luchador, quien para “sorpresa” de todos resultó ser el exAll Elite Wrestling, Cody Rhodes.

BIANCA DID IT!!!!!!!@BiancaBelairWWE is the NEW #WWERaw Women's Champion at #WrestleMania! pic.twitter.com/hs5tl8ocCs

— WWE (@WWE) April 3, 2022