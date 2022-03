Wrestlemania 38: Cuándo, dónde y cómo ver el evento más importante de WWE

El evento más importante de la lucha libre se tomará este fin de semana. Se trata de la 38a edición de Wrestlemania, el magno evento de WWE que se llevará a cabo en el AT&T Stadium, en Texas.

Por tercer año consecutivo, “La Vitrina de los Inmortales” se desarrollará en dos jornadas, donde se esperan cerca de 80 mil asistentes por cada día.

Ya en lo que será el evento, Wrestlemania tendrá interesantes y llamativos duelos, entre ellos el “Campeón vs Campeón”, donde Brock Lesnar y Roman Reigns, monarcas de WWE y del título Universal respectivamente, se enfrentarán para unificar ambos cinturones.

Otra de las luchas que se llevará las miradas será la que sostendrán Charlotte Flair y Ronda Rousey por el Campeonato femenino de SmackDown, el cual se rumora que podría ser el evento estelar del sábado.

Todos los detalles y cobertura de Wrestlemania 38 podrás seguirlo junto a ADN.

Could this be a sign of things to come for @BrockLesnar on #WrestleMania Sunday? pic.twitter.com/DfPtU9sMM5

— WWE (@WWE) March 28, 2022