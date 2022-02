Cody Rhodes cerró su ciclo en All Elite Wrestling y abandonó la empresa

Dos de los rostros más importantes y fundadores de la compañía dicen adiós. Este martes, la empresa de lucha libre All Elite Wrestling (AEW) informó que Cody Rhodes y su esposa Brandy Rhodes dejaron la marca.

Mediante un comunicado, el mandamás de la compañía, Tony Khan, despidió a ambos luchadores afirmando que “fueron fundamentales en el lanzamiento de All Elite Wrestling”

“La habilidad de Cody, combinada con su audacia y su pasión por nuestra industria y su amor por alcanzar a la comunidad, ayudaron a que AEW cumpliese en nuestra misión de darle a los fans lo que necesitaban desde hacía mucho tiempo, algo nuevo, innovador y duradero”, sostuvo”.

“Brandi nos ayudó a darle forma a la historia de AEW, y yo aprecio lo duro que luchó por nosotros, tanto en el ring como fuera de él, compitiendo en la división femenina mientras avanzaba en nuestros esfuerzos por la inclusión y las causas civiles, incluyendo grandes asociaciones con Kulture City y American Heart Association”, agregó Khan.

Finalmente, el presidente de All Elite Wrestling cerró el comunicado afirmando que “tengo un inmenso respeto y aprecio por Cody y Brandi, y les deseo a ellos lo mejor en su partida de AEW. ¡Gracias, Cody y Brandi!“.

Thank you Cody and Brandi Rhodes pic.twitter.com/tkDvVpnrrE

— All Elite Wrestling (@AEW) February 15, 2022