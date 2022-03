Wrestlemania 38: El regreso de Stone Cold Steve Austin y la unificación de títulos marcan la cartelera del evento más importante de WWE

Este fin de semana se realizará el evento más importante de la lucha libre y WWE, Wrestlemania 38, el que se desarrollará en el AT&T Stadium, en Texas.

“La Vitrina de los Inmortales” tendrá importantes y llamativos combates, entre los que destacan el retorno de Stone Cold Steve Austin, la unificación de los máximos títulos, y la lucha el cinturón femenino de SmackDown, que podría ser el evento principal de una de las jornadas.

Esto porque por tercer año consecutivo, el magno evento de WWE se desarrollará en dos jornadas, donde se esperan cerca de 80 mil fanáticos por cada día.

Wrestlemania 38 también podría ver el retorno de Cody Rhodes, ex All Elite Wrestling, quien podría enfrentarse a Seth Rollins. Este último confirmó su presencia en el evento, ya que se enfrentará con un luchador desconocido que será elegido por el dueño de la empresa, Vince McMahon.

Sin embargo, medios norteamericanos reportaron que Shane McMahon fue invitado a Wrestlemania, por lo que los fanáticos sospechan (y temen) que sea la canción Here Comes The Money la que suene al momento de enfrentar a Seth “Freakin” Rollins.

Todos los detalles y cobertura de Wrestlemania 38 podrás seguirlo junto a ADN.

¿Cuándo es Wrestlemania 38?

El magno evento de WWE en materia de lucha libre se realizará en dos jornadas: este sábado 2 y domingo 3 de abril en Arlington, Texas.

¿Dónde ver y a qué hora comienza la “Vitrina de los Inmortales”?

Puedes ver Wrestlemania 38 a través de WWE Network, y también mediante Star Action.

Los horarios variarán según cada país, pero en Chile arrancará a las 20:00 horas tanto el sábado como el domingo.

18:00: México DF (México), Ciudad de Guatemala (Guatemala), Managua (Nicaragua), San José (Costa Rica), San Salvador (El Salvador), Tegucigalpa (Honduras)

19:00: Bogotá (Colombia), Lima (Perú), Panamá, Quito (Ecuador)

20.00: Nueva York (Estados Unidos), Caracas (Venezuela), La Paz (Bolivia), Puerto Rico, República Dominicana, Santiago (Chile), Asunción (Paraguay)

21:00: Buenos Aires (Argentina), Montevideo (Uruguay)

01:00 (madrugada del 3 de abril): Islas Canarias (España)

02:00 (madrugada del 3 de abril): España

Cartelera

Primera jornada – sábado 2 de abril

Charlotte Flair (c) vs. Ronda Rousey – Campeonato femenino de SmackDown

Becky Lynch (c) vs. Bianca Belair – Campeonato femenino de RAW

The Usos (c) vs. Shinsuke Nakamura y Rick Boogs – Campeonatos en parejas de SmackDown

Logan Paul y The Miz vs. Rey Mysterio y Dominik Mysterio – Combate por Equipos

Drew McIntyre vs. Happy Corbin

Edge vs. AJ Styles

The Kevin Owens Show – Invitado especial: “Stone Cold” Steve Austin

Seth Rollins vs. luchador por anunciar por Vince McMahon

Segunda jornada – domingo 3 de abril