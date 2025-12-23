Giro inesperado en la salida de Brayan Cortés de Colo Colo: su futuro vuelve a quedar en suspenso

Uno de los temas que aún no pueden resolver en Colo Colo en el mercado de pases es la salida definitiva de Brayan Cortés.

Si bien durante la semana pasada surgieron rumores que colocaban al guardameta en el Puebla de México, finalmente, según información de ADN Deportes, esta opción fue descartada.

El iquiqueño, que durante la segunda mitad del 2025 jugó en Peñarol, sí era una de las alternativas del club azteca, pero terminó pasando a un segundo plano tras la incorporación de otro futbolista.

De acuerdo con diversos medios mexicanos, el Puebla decidió fichar a Ricardo Gutiérrez, quien llegaría al club luego de su paso por Mazatlán.

De todas maneras, en Colo Colo tienen claro que Cortés no volverá a Macul, por lo que seguirán esperando nuevas ofertas por el portero.