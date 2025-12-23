¿Quieres hablar con tu gato? Científicos revelan el truco definitivo para comunicarte con tu felino / Tatiana Meteleva

Si alguna vez has sentido que tu gato te ignora o que no logran conectar, el problema podría ser que no estás hablando su idioma. Según un estudio de la Universidad de Sussex (Reino Unido), publicado en la revista Scientific Reports, la clave para ganarse la confianza de un felino es tan simple como entrecerrar los ojos y parpadear lentamente.

La investigación confirmó lo que muchos dueños sospechaban: la expresión de “ojos parcialmente cerrados”, común en gatos relajados y contentos, funciona como una “sonrisa de gato”. A diferencia de la sonrisa humana (que enseña los dientes y puede ser malinterpretada por los animales), este gesto visual comunica intenciones benignas y calma.

El experimento: ¿Cómo funciona? El equipo de psicólogos, liderado por la profesora Karen McComb, realizó dos experimentos para probar la teoría:

Con sus dueños: Se instruyó a los propietarios para que se sentaran cerca de sus gatos y parpadearan lentamente cuando el animal los mirara. Los resultados mostraron que los gatos eran más propensos a devolver el parpadeo a sus dueños en comparación con situaciones sin interacción. Con extraños: En una segunda prueba, investigadores que no conocían a los gatos realizaron el mismo gesto, extendiendo además una mano. Se descubrió que los gatos no solo devolvían el parpadeo, sino que eran más propensos a acercarse a la mano del extraño después del gesto, en contraste con aquellos que mantenían una expresión neutral o mirada fija.

“Algo que puedes probar en casa” “Es fantástico poder demostrar que los gatos y los humanos pueden comunicarse de esta manera”, señaló Karen McComb. “Es algo que puedes probar tú mismo con tu propio gato en casa o con gatos que encuentres en la calle. Es una gran forma de mejorar el vínculo”.

La técnica consiste en entrecerrar los ojos hacia ellos (como en una sonrisa relajada) y luego cerrar los ojos por un par de segundos. Según los expertos, esto rompe la tensión de la “mirada fija” (que los gatos suelen interpretar como amenaza) y permite iniciar una especie de conversación silenciosa.

Este hallazgo no solo sirve para los amantes de las mascotas, sino que también podría ser útil en veterinarias y refugios para evaluar el bienestar de los animales y reducir su estrés ante la presencia humana.