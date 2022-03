Adiós al “Asesino Cerebral”: Triple H anunció de forma oficial su retiro de la lucha libre

Uno de los grandes exponentes de la lucha libre, Triple H, anunció durante esta jornada su retiro oficial del wrestling tras 24 años.

Paul Levesque, más conocido en el mundo del wrestling como Hunter Hearst Helmsley, fue operado al corazón el pasado mes de septiembre del 2021, fecha desde donde ya se rumoraba que no volvería a competir en un ring.

Triple H logró 14 reinados como campeón mundial de WWE, y en los últimos años fue agente importante en la nueva creación de talento para la compañía dirigida por Vince McMahon, específicamente en NXT.

No obstante, debido a su intervención, se alejó de todo el producto televisado, lo cual significó el fin de NXT tal como lo conocíamos, dando paso a NXT 2.0, algo que hasta la fecha no logra convencer 100% a sus fanáticos.

“The Game” fue parte importante de la “Attitude Era” y de la “Ruthless Aggression”, donde por largos períodos fue compañero de Shawn Michaels en DX, y tuvo combates que pasarán a la historia, como su lucha en Wrestlemania contra Undertaker, contra Stone Cold, The Rock, y muchas otras superestrellas.

Triple H, a quien también se le diera el sobrenombre de “La Pala” en la comunidad por su nulo interés en dar oportunidad a nuevos talentos en ser el rostro de la empresa, logró en 2016 su último campeonato mundial tras quedarse con el Royal Rumble de dicho año, perdiendo el título en Wrestlemania 32 ante Roman Reigns.

