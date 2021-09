WWE informó que Triple H fue operado al corazón por “evento cardíaco”

Preocupación generó en los fans de la lucha libre el estado de salud de Paul Levesque, más conocido como Triple H, quien fue operado al corazón.

Según informó WWE, el exluchador y actual vicepresidente ejecutivo de Estrategia y Desarrollo de Talento Global de la compañía se sometió a un procedimiento por “evento cardíaco”, el cual terminó de forma exitosa.

“Paul Levesque, también conocido como Triple H, se sometió a un procedimiento exitoso la semana pasada en el Hospital Yale New Haven luego de un evento cardíaco“, señaló WWE en un comunicado.

“El episodio fue causado por un problema genético del corazón y se espera que Paul se recupere por completo“, aseguraron.

"Paul Levesque, a.k.a. Triple H, underwent a successful procedure last week at Yale New Haven Hospital following a cardiac event. The episode was caused by a genetic heart issue and Paul is expected to make a full recovery." https://t.co/daTT1SnBUz

Esta noticia generó preocupación en el mundo de la lucha libre, pero también una serie de reacciones a favor de la recuperación de Triple H, entre ellos, la del luchador Mustafa Ali, quien reveló una emotiva situación junto a Levesque.

“Cuando estaba en 205 Live, tuve que mudarme a Orlando. Mi esposa, que estaba embarazada en ese momento, se quedó en Chicago. Aproximadamente un mes antes de la fecha de nacimiento, le pregunté a Hunter (Triple H) si podía visitar su casa durante “una semana”. Hunter me dijo: “No vayas de visita. Vuelve a casa. Sé padre”. Hunter es un buen hombre”, manifestó.

When I was on 205 Live, I had to relocate to Orlando. My wife, who was pregnant at the time, stayed in Chicago. About a month before the due date, I asked Hunter if could visit home for “a week.” Hunter told me “Don’t visit. Move back home. Be a father.” Hunter is a good man. https://t.co/awFLzUJaLa

— Mustafa Ali / Adeel Alam (@AliWWE) September 8, 2021