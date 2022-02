“Lluvia de hits para mayores de 30”: Eminem y 50 Cent desataron la locura en el show de medio tiempo del Super Bowl 2022

Fue un show de lo más esperado, como todos los años. Eso sí, esta vez el medio tiempo en el Super Bowl, tenía el ingrediente de juntar a grandes exponentes del hip hop mundial.

Dr. Dre, Eminem, Snoop Dogg, Mary J. Blige y Kendrick Lamar fueron los líderes de una noche que también tuvo invitados sorpresas.

Así, 50 Cent fue uno de los que apareció sobre el escenario interpretando In da Club, causando delirio en el cibermundo que no esperaba verlo.

Una presentación que generó de todo en redes sociales, donde lejos el más aplaudido fue Eminem, quien se coronó como el más esperado de la jornada.

Eso sí, como siempre, Twitter fue el mejor parámetro para medir el éxito de una performance que años anteriores han protagonizado desde el fallecido Michael Jackson hasta Lady Gaga.

Y en la plataforma, no sólo cundió el amor para el intérprete de Lose Yourself, sino también reclamos por haber interpretado apenas una canción.

En tanto, otros repararon en 50 Cent, quien apareció colgado de una escenografía que emulaba una gran casa llena de diferentes habitaciones, que también sacó risas.

They had @50cent upside down 😂 pic.twitter.com/C6PjNEwtV7

— Bleacher Report (@BleacherReport) February 14, 2022