A propósito de Sting y la venta de su catálogo: el día que The Police revolucionó el Festival de Viña

No se conoce el monto, pero se habla de una de las transacciones más grandes en la historia de la discográfica Universal Music. Un gran impacto causó en la industria musical la adquisición del catálogo de canciones hechas por el músico Sting, tanto de sus temas en solitario como los de The Police.

A raíz de este hito, en Los Tenores comentaron distintas anécdotas sobre la banda británica, que tiene una especial conexión con nuestro país.

En 1982 llegaron al Festival de Viña del Mar cuando era una banda conocida en distintos puntos del planeta… menos en Chile. Al menos, para la opinión, pública, porque sí contaban con un importante número de fanáticos, quienes los esperaron con ansias.

Antecedentes

En ese entonces eran otros estilos los que predominaban en el ambiente musical, marcado por la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet y las limitaciones propias de un gobierno de esas características.

Gracias al programa Magnetoscopio Musical, que transmitió TVN a partir de 1981, el público conoció otros ritmos y sonidos, entre ellos el new wave y pop rock de The Police.

A esto se suma el intercambio de cassettes -muchos de ellos regrabados- y vinilos, que era el vehículo por el que circulaban los éxitos en ese entonces, en medio de las restricciones e intervenciones de la dictadura.

Aquel fue el contexto en el que The Police llegó al Festival de Viña, un año después de lo que se considera hasta el día de hoy como la mejor edición de todos los tiempos. El grupo de Sting, Andy Summers y Stewart Copeland arribó a la Quinta Vergara como la gran apuesta de la época.

La banda llegó cuando ya tenía un éxito importante a nivel internacional, basado en cinco años de trayectoria y sus discos “Outlandos d’Amour” (1978), “Reggatta de Blanc” (1979), “Zenyattà Mondatta” (1980) y “Ghost in the Machine” (1981).

Las aventuras de The Police en Viña

En el año 2008 se emitió el programa TV o no TV en Canal 13, para conmemorar los 50 años de la televisión. Allí se exhibieron tres capítulos especiales sobre el Festival de Viña, en el que recordaron -entre otros hitos- la particular visita de The Police.

La gestión para traerlos a Chile estuvo a cargo de Vicente Gaponov, en ese entonces, secretario ejecutivo del certamen. El costo de su presentación fue “nada”, según detalló el ejecutivo en el espacio documental.

También se contó que la prensa local consignó el trato “despectivo” y “grosero” de los integrantes de The Police.

Por esta razón, se les otorgó el Premio Limón de la época, por “su conducta hostil hacia los medios de comunicación y despectiva, ofensiva y grosera para con nuestro pueblo”, consignó el diario La Tercera.

El mítico Antonio Vodanovic reveló que el grupo salió al escenario por el sector donde estaban los animadores. Ese espacio se cerró especialmente para ellos.

“Lo único que alcancé a ver, y esto no es copucha, fueron 200 cervezas y el resto para los guardias“, comentó el histórico animador del festival.

Pero eso no fue todo. María Olga Fernández, coanimadora de la edición de 1982, expresó su incomodidad por un gesto que realizó el propio Sting al salir al escenario.

“Me acuerdo que yo me sentí insultada por Sting. Me pegó un pellizco… yo pensé que me estaba deseando suerte, porque nosotros detrás de bambalinas nos pegábamos una palmadita en cierta parte, en el traste… y de repente sentí como más de una palmadita. Pegó su agarrón el caballero“, relató en TV o no TV.

En Los Tenores también recordaron que cuando Sting se presentó en el Festival de Viña de 2011, en la prueba de sonido, pidió a la gente que hacía el aseo que se sentara y él tocó para ellos.

Por cierto, el músico británico ofreció un impecable concierto sinfónico en la edición de ese año, con una fuerte conexión con su público no sólo en lo musical y social, sino también en términos de memoria.

Muy aplaudida y emotiva fue la canción “They Dance Alone” (1987), inspirada en la cueca sola de las mujeres familiares de detenidos desaparecidos.

