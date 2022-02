Sting vende su catálogo musical a Universal en una de las mayores transacciones de la discográfica

El Universal Music Publishing Group (UMPG) adquirió el catálogo de canciones hechas por el músico británico Sting en 250 millones de dólares, señalan medios especializados. El acuerdo incluye tanto sus temas en solitario como los realizados en The Police.

Si bien no existe información oficial respecto al monto, esta sería una de las transacciones más grandes en la historia de la discográfica.

“Estoy encantado de que Jody [Gerson, presidente y director ejecutivo de UMPG] y el equipo de UMPG organicen y administren mi catálogo de canciones. Es absolutamente esencial para mí que el cuerpo de trabajo de mi carrera tenga un hogar donde sea valorado y respetado, no solo para conectarme con los fanáticos de toda la vida de nuevas maneras, sino también para presentar mis canciones a nuevas audiencias, músicos y generaciones”, señaló el artista.

“A lo largo de mi carrera, he disfrutado de una relación larga y exitosa con UMG como mi socio de sello, bajo la atenta guía de Lucian [Grainge, presidente y director ejecutivo de Universal Music Group], por lo que me pareció natural unir todo en un hogar de confianza, mientras regreso al estudio, listo para el próximo capítulo”, agregó.

El acuerdo incluye éxitos de The Police y Sting como Roxanne, Every Breath You Take, Shape Of My Heart, Message in a Bottle, If I Ever Lose My Faith In You y el nuevo disco de Sting, The Bridge.

The Police lanzó cinco álbumes de estudio entre 1978 y 1983, ganando seis premios Grammy y dos premios Brit. En 1985 comenzó su carrera en solitario, lanzando 18 producciones hasta 2021.

Así, Sting -de 70 años- se suma a la lista de artistas que han vendido su catálogo musical en los últimos años a compañías discográficas. Algunos de ellos han sido Mötley Crue, Red Hot Chili Peppers y Shakira.