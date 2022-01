La íntima entrevista a Máximo Menem Bolocco: “Zulemita siempre me había hecho la vida imposible”

Muy atrás quedó la postal en la que Cecilia Bolocco y Carlos Menem sostenían a un recién nacido Máximo, vestido de blanco y con los ojos cerrados, sin percatarse de la presencia de las cámaras. Actualmente tiene 18 años y goza de un buen presente, pese a que su adolescencia estuvo marcada por el tumor cerebral que padeció.

En conversación con Revista Velvet, Máximo habló de la enfermedad que lo tuvo en tratamiento fuera de Chile, aunque aseguró que no tiene tantos recuerdos de lo sucedido.

“No me acuerdo tanto. Me sentía mal y mi mamá me mandó a la clínica”, reveló el hijo de Cecilia. “Jamás pensé que me iba a morir. Nunca, nunca, nunca, nunca. Yo siempre supe que iba a estar bien. Además, mi mamá estaba demasiado tranquila o así me lo hizo sentir”.

De lo que sí tiene recuerdos es de su encuentro con los Menem: el expresidente argentino viajó para ver a su hijo. Sin embargo, su hija Zulemita no se despegó de su lado.

“Me acuerdo haberme despertado y verlo sentado ahí. Me acuerdo de la imagen, pero no dimensioné nada más. Eso sí, sentí rabia de saber que había venido Zulemita, cuando ella siempre me había hecho la vida imposible. Verla llorar en televisión, eso me ofuscó”, contó Máximo.

Mamá Cecilia y papá Carlos

La entrevista a Máximo Menem Bolocco estuvo marcada por la admiración que siente por Cecilia y lo poco que conoció a Carlos Menem, más allá de su figura política y lo clave que fue en los destinos de su país.

Respecto de la ex Miss Universo, quien en reiteradas ocasiones ha hablado sobre el antes y después del tumor de Máximo, el joven expresó que “mi mamá murió y nació de nuevo. Nos hicimos más cercanos que nunca y, según yo, ahora nos entendemos mucho mejor que antes“.

En cambio, con su padre tuvo escasa comunicación, principalmente porque Menem siempre estuvo rodeado de gente, partiendo por sus custodios. “Estuve con puras personas que no conocía. Nunca pude estar solo con él. Él tampoco hablaba mucho, estaba viejo. No tengo muchos recuerdos de él, porque tampoco lo conocí mucho. Es que además tenía que pasar por la Zulemita, para llegar a hablar con él”, contó.

También habló de la última vez que estuvo con él: recordemos que Carlos Menem murió el 14 de febrero del año pasado, como consecuencia de sus enfermedades de base, agudizadas por una infección urinaria.

“Fue la única vez que pude estar solo con él. Me acuerdo de que le agarré la mano y le hablé una hora sin parar. Y sé que me estaba escuchando, porque en ciertas partes el monitor se alteraba”, detalló Máximo.

Lo bueno fue tener presentes a Pepo Daire, la pareja de Cecilia, y Gonzalo Cisternas, exesposo de Diana Bolocco, quien es muy cercano a la familia. Aunque no sabe muchos detalles de Carlos Menem, Máximo tiene interés en profundizar en su vida. “No lo conocí mucho, pero dicen que heredé lo encantador que dicen que soy. Me gustaría descubrir cómo fue mi papá y por qué fue tan encantador como dicen que era“, sentenció.