“Durante una contracción”: Belenaza mostró su guatita de embarazada en las últimas semanas

Una particular imagen de su guatita de embarazada compartió Belenaza en sus redes sociales estas últimas horas.

La comediante de 38 años publicó en sus historias de Instagram una fotografía del momento exacto en el que vive una contracción. “Guata durante una contracción”, escribió Belenaza junto a la fotografía tomada durante el último trimestre de gestación, tras sumar 37 semanas embarazada.

Además de esa imagen, la comediante publicó otra foto en su perfil de dicha red social, dejando registro de la apariencia de su cuerpo durante las últimas semanas de gestación. “Hermosa”, le escribió en los comentarios su pareja y padre de su hijo que está por nacer, Francisco “Toto” Acuña.

Fue en la mitad de agosto del año pasado cuando Belén Mora confirmó su embarazo junto a su pareja de hace más de nueve años. “Un nuevo ser se suma al elenco”, anunció la pareja en donde detallaron que el nacimiento estaba programado para febrero de este año 2022.

Si bien Belenaza ya tiene un hijo de 17 años, este será el primero en conjunto con su pareja y colega. “Más que tener otro hijo, (quería) que Toto viviera la experiencia de tener la conexión biológica con un ser humano, porque ha sido tan buen papá con Samuel”, admitió la humorista.

En la misma entrevista, concedida al programa Los 5 Mandamientos, Acuña contó: “Yo soñé que tenía un hijo. Como ya habíamos tenido la pérdida, no le conté a Belén, para no generar una tensión innecesaria, y me guardé el sueño”.

“Entonces la Belén me dijo que la acompañara al doctor para ver qué onda, y cuando sale empieza a bailar, y me dijo que estaba embarazada y yo le dije que va a ser niño. Ahí vamos a ver”, señaló Toto entonces.

Finalmente, el nacimiento del hijo de la pareja está programado dentro de las próximas tres semanas.