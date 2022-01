“Qué mujer más chistosa”: Catalina Guerra desclasificó antiguos recuerdos junto a su madre Gloria Münchmeyer

Recientemente, Catalina Guerra compartió dos entrañables recuerdos junto a su madre, Gloria Münchmeyer, en las que ambas aparecen en lo suyo: la actuación.

El primer registro es una fotografía que data de 1987, que fue tomada por Vanessa Miller. “Cuando me fui a estudiar teatro a Buenos Aires tenía 17 años. Mi mamá me acompañó un mes para dejarme instalada”, relató Guerra.

Agregó que “fue una tremenda experiencia que marcó mi vida, tuve tremendos amigos que los mantengo hasta el día de hoy, estudié y logré ser parte del elenco de una obra de teatro que se dio en la calle Corrientes”.

También contó que “luego me vine a Chile porque me sentía sola. Una vez en Chile no paré de trabajar“.

Una escena graciosa

Luego, Catalina Guerra publicó un video que compartió una cuenta de sus fans, en el que aparece junto a Gloria Münchmeyer en una escena de Soltero a la medida, sitcom de 1995.

“Una de las cosas buenas que me ha tocado hacer en estos varios años en televisión es trabajar con mamá. Qué mujer más chistosa, esa escena no la podíamos terminar porque nos daba ataque de risa“, expresó.

Y además escribió: “La gente cree que es una mujer muy seria, pero les comento que su humor es único“.

Recordemos que Catalina Guerra fue fruto del matrimonio de Gloria Münchmeyer y el actor Jorge Guerra, quien falleció en 2009. Precisamente Soltero a la medida fue una de las primeras producciones en las que ambas coincidieron en el elenco.