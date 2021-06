Catalina Guerra y su relación con Jorge Guerra, el creador de Pin Pon: “No vino a ser mi papá, vino a ser el papá de cinco generaciones chilenas”

Catalina Guerra contó cómo era la relación con su padre, Jorge Guerra, y aseguró que el actor “no vino a ser mi papá, vino a ser el papá de cinco generaciones chilenas“.

En conversación Martín Cárcamo en un nuevo capítulo del programa De tú a tú de Canal 13, la actriz, hija de Gloria Münchmeyer y el intérprete de Pin Pon comenzó contando la historia de sus padres, quienes se conocieron en el teatro Ictus.

Se casaron y Gloria dejó de ser actriz porque “solo se podía tener un rey en la casa, no podían brillar los dos”, dijo Catalina Guerra.

“Cata” nació en agosto de 1969 y sus padres ya tenían un hijo de dos años, Jorge Guerra Junior. Además, por el lado de su papá tiene más hermanos: Matías, Denisse y Pablo, este último es hijo del actor con la cubana Alicia Pedroso.

Sus padres se separaron cuando ella tenía 3 años. “Yo creo que mi papá se enamoró de otra persona. Yo creo digo, para hacerla suave. Es que era muy seductor, entonces todos quedaban rendidos. Te deslumbraba. Era un ser muy especial”, afirmó. Jorge Guerra tuvo otro hijo y mientras él hacía Pin Pon, ocurrió el Golpe de Estado.

Según contó Cata, durante la dictadura, los militares iban a las grabaciones del programa infantil y lo apuntaban con sus armas, por si decía algo que no debiera. Jorge junto al “Tío Valentín” decidieron dejar de hacer el programa. Es ahí cuando su padre se fue a Cuba, porque no podía aparecer en ningún lugar público. Él no podía volver a Chile.

La actriz confesó que no tiene recuerdos de su papá en sus primeros cuatro años. Más grande, junto con su hermano, fueron a verlo una vez a Cuba y a Ecuador dos veces en 10 años. “Era un tipo muy simpático, muy divertido”, sostuvo.

Sin embargo, expresó que para ella “no había Día del padre, para nosotros no era significativo. Mi mamá siempre nos habló maravillas de mi papá. Todo lo que a ella le encantó de mi papá, es lo que nos transmitió a nosotros de cómo era”.

Jorge Guerra estuvo 16 años fuera del país y para la actriz esto es fuerte, “no solamente por no tener la suerte de haber tenido un papá más presente, sino también era bien paradójico que fuera también Pin Pon, un personaje que le ha enseñado a cinco generaciones chilenas”.

Su encuentro con Jorge Guerra a sus 17 años

En un momento la actriz se rebeló y se lo manifestó a su padre. “Llegó un punto en mi vida que tenía que decirle a él lo que me había pasado“, detalló. Debido a esto, a sus 17 años ella fue a Cuba a verlo. “Me encontré con un Jorge Guerra súper defendido. Creo que se le caía un poco la estantería si él asumía o se hacía responsable de esta situación. Lo aprendí a conocer y me fui de ese viaje sabiendo quien era Jorge Guerra, aunque no tuviéramos el vínculo padre-hija, yo ya podía saber cómo era esa persona. Antes yo no sabía“, manifestó.

“Yo creo que él no sabía cómo ser papá. Él estaba muy preocupado y ocupado de su trabajo, entonces yo lo agarré en un peak en donde yo no cabía, creo”, dijo Catalina Guerra.

Martín le preguntó si lo increpó, pero Cata indicó que no resultó mucho. “Me quedé con una cosa pendiente hasta el día en que se murió”, agregó.

Su madre, Gloria Münchmeyer

Durante todo ese tiempo Cata vivía con su mamá y su hermano. Sobre Gloria Münchmeyer declaró: “Una mujer súper trabajadora, aperrada. Yo siempre al lado de ella, yendo a los teatros. Y esta burbuja éramos nosotros tres no más, pero siempre fuimos muy cercanos, siempre preocupados (…) Hemos sido una familia muy unida, hasta que el choclo se desgranó: Jorge se va a Cuba y yo me voy a Buenos Aires, y mi mamá queda sola”.

Gloria Münchmeyer luego de Jorfe Guerra no vivió con otra pareja, hasta el día de hoy. “Nunca. Creo que mi mamá se centró mucho en nosotros y en su trabajo. Y creo que después de un tiempo dejó de ser importante. Las mujeres podemos vivir sin pareja, como que está sobrevalorado”, expresó Cata.

Catalina Guerra regresó a Chile a sus 21 años, y su padre también volvió. Lo recuerda como un buen abuelo. “Él fue muy abuelo de mi hijo. Mi hijo lo acompañaba a sus funciones de Teatro del Pin Pon. De todos, con él es con quién más cercanía tuvo”, detalló.

Un día, Jorge Guerra la invitó a su casa y le tenía un regalo: a través de una médium, hacen el ejercicio de acercarse. Ella lo mira, él no puede. Le cuesta. Cata le dice que se va a caer para que él la agarre antes de que toque el suelo. “Creo que por primera vez yo sentí que, si me caía, mi papá me iba a sostener“, confesó emocionada y conteniendo las lágrimas. “Me bastó ese momento no más en la vida, para decir ahí había un papá”, declaró.

La muerte de su padre

De igual forma, Catalina Guerra dijo que cuando su padre murió “cerré un capítulo importante en mi vida, porque entendí que mi papá vino a hacer otra cosa a este mundo. No vino a ser mi papá, vino a ser el papá de cinco generaciones chilenas, que evidentemente eso era mucho más importante que solo ser mi papá. Eso lo pude ver después de que se murió”, sostuvo.

“Cuando decidimos hacerle el velatorio en el teatro, como Dios manda. Estuvo Inti-Illimani, Quilapayún, artistas distintos. Llegaban buses de gente a despedir a Pin Pon (…) Siento que mi papá me ayuda más desde el cielo que acá. Me conecto mucho mejor con él. Él me ha ayudado mucho”, añadió.

¿Cómo se enteró de la muerte de su papá? La actriz relató que ella estaba grabando Mis años grossos. La pareja de Jorge la llamó porque a su padre le había dado un infarto. Ella fue al hospital, le tomó la mano, y él le preguntó por Antonia, hija de Catalina. Pasaron los días y se veía una recuperación, pero él entró en coma. Una noche, quiso ir a verlo y convenció a su hermano. No los dejaron entrar por una emergencia. Sale la enfermera y anuncia que su papá había muerto.

Tuvo que consolar al médico por la muerte de Jorge Guerra

Cata tuvo que consolar al médico, porque no dejaba de llorar y lamentarse por la muerte de Pin Pon, mientras que en la TV Jordi Castell le mandaba fuerzas para la pronta recuperación de su papá.

“Yo decía esta situación sí que es como de Almodóvar. Consolar al doctor, no que el doctor te consuele. Más encima, el amigo está diciendo por la tele que se está mejorando…yo decía ‘No, esta hue… es muy loca’. Y de ahí vino una seguidilla de situaciones”, reveló la actriz.

Tuvo que llamar a todos sus hermanos y presentarlos. Con todo esto, Catalina Guerra cerró el ciclo. “Absolutamente. Sobre todo, cuando vi esa cantidad de amor que había que se me estaba devolviendo. Me emociona la historia, pero estoy tranquila. Estoy súper tranquila”, concluyó.